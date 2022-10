TMZ: Justin Bieber utsetter resten av turneen

Justin Bieber (28) utsetter resten av verdensturneen grunnet sykdom, melder TMZ.

I juni ble det kjent at superstjernen har blitt rammet av sykdommen Ramsay Hunt Syndrom som lammer ansiktsnerven. På bakgrunn av dette kansellerte han flere konserter i sommer, før han var tilbake på scenen i slutten av juli.

Blant annet opptrådte han i Trondheim i starten av august.

Tidligere i september kom nyheten om at Bieber nok en gang så seg nødt til å ta en pause fra turneen for å ivareta egen helse.

Da skrev han at utmattelsen tok overhånd etter at han gikk av scenen etter en konsert i Brasil helgen før.

– Jeg innså at jeg måtte prioritere helsen min, så jeg skal ta en pause fra turneen. Jeg kommer til å bli bra igjen, men jeg trenger tid for å hvile og bli bedre, skrev 28-åringen i et innlegg på Instagram.

Konserter i Chile og Argentina ble dermed kansellert.

Nå er imidlertid hele turneen utsatt. Dette inkluderer konserter helt frem til 25. mars 2023.

– Som dere kan se, så blinker ikke dette øyet. Jeg kan ikke smile på denne siden av ansiktet mitt, neseboret vil ikke bevege seg, sa stjernen i en video han selv la ut på Instagram da han fortalte fansen om sykdommen i juni.