TMZ: Jansen Panettiere (28) er død

SØSKEN: Skuespilleren Jansen Panettiere er død. Her er han avbildet sammen med storesøster Hayden Panettiere under en prisutdeling i Los Angeles i 2013. Foto: Broadimage/REX

Skuespilleren Jansen Panettiere (28), blant annet kjent fra barnefilmene The Last Day of Summer og The Perfect Game, er død, melder nettstedet TMZ.

28-åringen er lillebroren til Heroes-skuespilleren Hayden Panettiere (33).

Ifølge TMZ er dødsårsaken foreløpig ukjent. Dødsfallet skal ha skjedd i New York i helgen.

Panettiere var bare fem år gammel da han startet karrieren på begynnelsen av 2000-tallet. Han jobbet på prosjekter som «Even Stevens», «Robots» og «Ice Age: The Meltdown», og hadde også en tilbakevendende rolle som Truman X i Nickelodeons «The X's».

Søskenparet Panettieres spilte mot hverandre i to filmer i løpet av karrieren - Disney-filmen «Tiger Cruise» fra 2004 og Warner Bros-filmen «Racing Stripes» fra 2005.

I 2008 ble han nominert til Young Artist Award for rollen sin i «The Last Day of Summer».

28-åringen har også jobbet med TV-serier som «Major Crimes» og «The Walking Dead». På tidspunktet for dødsfallet var han knyttet til fire pågående prosjekter, skriver TMZ.

Storesøsteren Hayden har foreløpig ikke kommentert dødsfallet.