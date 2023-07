TMZ: Gigi Hadid pågrepet

PÅGREPET: Gigi Hadid skal ha blitt pågrepet på Caymanøyene for besittelse av narkotiske stoffer. Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency

Modellen skal ha blitt pågrepet for besittelse av narkotika.

Supermodellen Gigi Hadid (28) skal nylig ha blitt pågrepet på Caymanøyene.

Det melder TMZ.

Hadid skal angivelig ha smuglet marihuana i kofferten sin og havnet i trøbbel med tollerne på Owen Roberts International Airport, hvor hendelsen skal ha funnet sted.

Hendelsen skal ha skjedd i forrige uke.

Tollerne på flyplassen skal ha funnet små mengder med det narkotiske stoffet, og redskaper for å røyke stoffet.

CBC skal ha fastslått at marihuanaen kun var til personlig bruk, ble Hadid og reisefølget arrestert etter siktelser for import av marihuana og redskaper for å røyke cannabisen.

Hun betalte en kausjon, og ble senere løslatt ved Royal Cayman Islands Detention Center.

Hadid er nå i påvente av rettsforfølgelse av saken.

I 2015 ble det kjent at supermodellen og tidligere «One Direction»-stjernen Zayn Malik (30), hadde funnet lykken. Fem år senere i 2020 fikk stjerneparet sitt første barn sammen.

Lykken var ikke langvarig, og paret gikk trolig hvert til sitt i 2021.