TMZ: Går mot skilsmisse for Joe Jonas og Sophie Turner

Søndag kveld kommer den triste nyheten om at Joe Jonas (34) og Sophie Turner (27) angivelig går mot en skilsmisse.

Det skriver TMZ.

Kjendisnettstedet skriver at kilder med kjennskap til saken forteller at Joe Jonas har hyret inn to advokater, og at superstjernen er på nippet til å sende inn skilsmissedokumentene.

Ifølge kildene har paret hatt «store problemer» i minst seks måneder.

Paret har deltatt på flere arrangementer sammen, men ifølge nettstedet skal Jonas ikke ha brukt gifteringen sin de siste ukene.

Hollywood-paret ble først sett sammen i 2016, og ble forlovet året etter. I 2019 ble paret gift. De fikk sitt første barn i 2020, og barn nummer to i fjor.

Joe Jonas er kjent fra bandet Jonas Brothers og Camp Rock filmene.

Sophie Turner er kjent i rollen som Sansa Stark i HBO-serien Game of Thrones.