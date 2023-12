TMZ: Charlie Sheen i vill nabokrangel

Onsdag kveld lokal tid rykket politiet ut til Charlie Sheens (58) hjem i Los Angeles etter melding om at noen hadde brutt seg inn i hjemmet hans.

Politiet forteller TMZ at en 47 år gammel kvinnelig naboen, skal ha tvunget seg inn i hjemmet til 58-åringen og angrepet han da åpnet døren.

Hun skal deretter ha revet i skjorta til «Two and a Half Men»-stjerna, og angivelig forsøkt å kvele han. Deretter skal hun ha dratt tilbake til sitt eget hus.

Angivelig dukket ambulanse opp på stedet, men 58-åringen ble ikke fraktet til sykehuset etter hendelsen.



Det var han selv som ringte politiet.

«TWO AND A HALF MEN»: Charlie Sheen er kanskje mest for rollen sin i situasjonskomedien «Two and a Half Men» Foto: Rodeo Drive Press / VISUAL Press / NTB

Ifølge kilder nær Sheen er det tilsynelatende ikke første gang han har et problem med denne naboen.

Representanter for skuespilleren forteller at Sheen hevder at kvinnen dumpet søppel foran døra hans dagen før angrepet, i tillegg til at han tror at den samme kvinnen sprutet en eller annen form for klebrig væske på bilen hans nylig.

Kvinnen ble til slutt arrestert i sitt eget hjem, og dømt for overfall med et dødelig våpen og innbrudd etter at hun angivelig tvang seg inn og angrep han.