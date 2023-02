TIX måtte gripe inn under innspilling: – Ser veldig stygt ut

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programleder Andreas Haukeland bryter inn under tirsdagens episode. – Utestenging holder vi oss for gode for, sier han.

BRYTER INN: Programleder Andreas Haukeland måtte bryte inn under innspilling av årets sesong. Foto: Viaplay

En konflikt topper seg i tirsdagens episode av «Paradise». Det fører til at programleder Andreas «TIX» Haukeland kommer på et overraskende besøk til deltakerne.

I episoden samler han deltakerne til å ta en prat.

– Nå tenker jeg det er viktig at vi prater litt ordentlig sammen her. Jeg skjønner at spillet til tider kan bli hardt her inne, men jeg ser alt fra utsiden, sier han i episoden og fortsetter:

– Akkurat nå ser det veldig stygt ut.

Ekskludering

Programlederen mener flere av Paradise-deltakerne driver med ekskludering og utestenging av Freedah Namibia (28).

– Tenk litt over hvem dere har lyst til å være her inne, avslutter Haukeland før han forlater hotellet.

Namibia tar til tårene under programlederens alvorsprat.

– Det traff meg. Jeg har følt meg helt alene, og da han snakket, følte jeg meg sett, forteller hun i episoden.

I en melding til God kveld Norge skriver Namibia at hun følte seg både sett og hørt av produksjonen da situasjonen oppsto.

– Jeg har dessverre kjent på hvordan det er å bli utestengt før. Det tok produksjonen tak i - og derfor ønsket de å bedre situasjonen med en gang.

Hun roser programlederen for at han grep inn slik han gjorde.

– Jeg var veldig nedfor, og husker hvor sårbart alt føltes. Jeg følte meg støttet da ting var på sitt tøffeste, både av Andreas og produksjonen.

– Det er de øyeblikkene i livet som virkelig påvirker deg. Det har betydd mye og jeg setter veldig pris på han, deler hun.

UTESTENGT: Programlederen tok en alvorsprat med de andre deltakerne, da han mente at Freedah Namibia ble utestengt. Foto: Viaplay

– Paradise er et spill

Namibia forteller at hun har sett episodene, og lagt merke til at flere av de andre deltakerne stod opp for henne.

– Forholdet mitt til de andre deltakerne i dag vil jeg si er bra, jeg bærer ingen nag og har definitiv fått noen venner for livet.

William Jensen (23) forteller i en melding til God kveld Norge at det aldri var meningen å ekskludere noen av deltakerne.

– Når man er åtte stykker i en allianse, og går mot to, kan det oppfattes som ekskludering, innrømmer Paradise-deltakeren og fortsetter:

– Men det var ingen som mente å gjøre det.

Jensen forteller at han ønsket å ta tak i ting etter programlederen tok alvorspraten, men presiserer at han spilte et spill inne på hotellet.

– Freedah og jeg anser oss som venner i dag. Paradise er et spill, og er klippet slik, men det samme blir andre TV-program også, sier 23-åringen.

SVARER: William Jensen er en av deltakerne som var i alliansen uten Freedah. Foto: Viaplay

Viaplay svarer

Programredaktør Marius Rønnekleiv forteller i en melding til God kveld Norge at det er viktig for deres produksjoner at alle blir ivaretatt, sett og har det godt.

– I dette tilfellet tok spillet overhånd, sier Rønnekleiv.

– Vi valgte derfor å sende inn Andreas for å ta en prat med deltakerne for å minne på at de må ta vare på hverandre.

