«Tix» har dratt til Ukraina

Andreas Haukeland (30) sier han har dratt til Ukraina for å hjelpe to barn.

Søndag ettermiddag skriver Andreas Haukeland (30), bedre kjent som «Tix», på Snapchat at han har dratt til Ukraina for å hjelpe to barn.

«Fikk høre om en situasjon i Ukraina hvor jeg har mulighet til å hjelpe. Det innebærer å reise hit for å hente to barn, hvor eneste forsørger er kalt ut til krig», skriver han.

– Sterke inntrykk på veien



Til God kveld Norge forteller 30-åringen at det gjelder to ukrainske barn, men av hensyn til barna og deres kommende liv i Norge ønsker han ikke å utlevere mer informasjon om situasjonen de er i.

SNAPCHAT: Tix delte nyheten om at han har reist til Ukraina med følgerne sine på Snapchat. Foto: Skjermdump Snapchat

– Men kan fortelle at en god venn av meg har kontakt med forsørgeren til barna og har blitt bedt om å ta dem med ut fra Ukraina.

Han deler at planen er å ta dem med til Norge og til Nasjonalt ankomstsenter hvor de vil kunne få oppfølging og en trygg oppvekst.

Som ifølge han er etter ønske fra forsørgeren.

Både Tix og vennen har reist sammen ned, og har i skrivende stund nettopp ankommet Kiev.

– Vi vet jo ikke helt hva vi kommer til, forteller artisten og legger til:



– Det har allerede vært mange sterke inntrykk på veien. Føler meg heldig som har hjemmet mitt i Norge.

Slo gjennom med russelåter

Tix slo gjennom som produsent av kontroversielle russesanger, som han begynte å lage etter han gikk på videregående.

Haukeland har diagnosen Tourettes Syndrom, og på ungdomsskolen fikk han kallenavnet «TIX» da han ble mobbet for tic-sene syndromet medførte.

Tilbake i 2015 fikk han sitt første store gjennombrudd med den kontroversielle russelåten «Sjeiken».

Senere har han også deltatt i Melodi Grand Prix, med låta «Fallen Angel», også kjent som «Ut av mørket» på norsk, som han vant med i finalen i 2021.