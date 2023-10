Tim Burton og Monica Bellucci kom sammen på rød løper

Under den 18. filmfestivalen i Roma, debuterte regissør Tim Burton (65) og hans kjæreste, skuespilleren Monica Bellucci (59), på den røde løperen sammen. Det skriver People.

Paret holdt hender og poserte foran kameraene.

Det var i juni Bellucci bekreftet forholdet til Burton, da hun stilte opp i et intervju med Elle Frankrike. Det var etter flere måneder med rykter som florerte om romansen.

– Jeg elsker Tim



I intervjuet snakket hun om sin kjærlighet til filmskaperen.

– Det kan jeg si. Jeg er glad jeg møtte den mannen, først av alt. Det er et av de møtene som sjelden skjer i livet. Jeg elsker Tim og jeg har stor respekt for Tim Burton.



Paret jobbet sammen på Beetlejuice 2 i London på den tiden. Burton er regissør for filmen, som er en oppfølger av skrekkomedien fra 1988.

Bellucci, som blant annet er tidligere Bond-dame, skal portrettere kona til tittelfiguren, spilt av Michael Keaton.

HÅND I HÅND: Paret kom på løperen hånd i hånd. Foto: Andrew Medichini

Møttes for 16 år siden

Paret møttes for første gang for 16 år siden, da de traff hverandre på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2006.

Romansen skulle likevel ikke dukke opp før senere.

De dukket opp på Lumière Film Festival i Lyon i oktober 2022. Da overrakte Bellucci festivalens livstidspresentasjon til Burton.

Etter dette skal romanseryktene ha startet å svirre. I februar ble de to fotografert i Madrid, hånd i hånd.

Den italienske skuespillerinnen har vært singel siden hun skilte seg fra artisten Nicolas Lefebvre i 2019. Før det var hun gift med Vincent Cassel fra 1997–2013.



Burton var i et forhold med «The Crown»-skuespillerinnen Helena Bonham Carter (57), men de gikk hver til sitt i 2014.