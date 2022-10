Tilbake på parketten – to måneder etter fødsel

– Det er veldig gøy å få svinge seg litt i en uke og late som man er med.

Det sier influenser, Ida Gran Jansen (34) til God kveld Norge. Denne uken gjør hun comeback på parketten, kun to måneder etter at hun fødte sitt tredje barn.

– Det har gått utrolig greit. Jeg har hatt veldig lite plager under graviditeten, så da har det ikke vært så mye etter heller. Bare litt melkespreng av og til, ler hun.

– Går overraskende bra

I august ble Jansen mamma til en liten jente.

– Det har gått overraskende bra. Enn så lenge har det vært mindre overgang fra to til tre, enn fra én til to.

Hun forteller at danseuken har gått bedre enn forventet, med tanke på den nyfødte.

– Hun skal jo ammes gjennom hele dagen, så hun må jo være med. Det har vel vært det eneste, ellers så har det gått bra.

Får god hjelp

Videre forteller influenseren at hun får god hjelp av familien,

– På lørdag er Eirik med og på trening er det enten han eller moren min som er med.

På spørsmål om hvordan det har vært å komme tilbake til trening etter fødsel, svarer hun:

– Jeg har ikke trent på noen år jeg da, ler Jansen og fortsetter:

– Hadde det vært styrketrening hadde jeg sikkert blitt dødsstøl, men her går det jo mer på kondisjon og tempo.

TOPPSCORE: Forrige lørdag klatret Cengiz og Rikke helt til topps på poenglista, med tre tiere fra dommerne. Foto: Espen Solli

Godt vennskap

Matinfluenseren skal danse sammen med Cengiz Al (25) og proffdanser, Rikke Lund (27).

Under hennes deltakelse i 2018, fikk hun et godt vennskap med Al.

– Jeg håpet jo på at det var dem, siden jeg kjenner Cengiz godt fra før av, så det er veldig hyggelig.

Hun forteller at de har en felles forståelse for småbarnslivet, i tillegg til at de har to jevnaldrende barn.

– Vi er jo en del sammen generelt, så det er superkoselig. Da både med kjæresten hans, Maiken og sønnen, Noor, som er like gammel som et av våre barn.

Videre roser hun skuespilleren for måten han har håndtert den travle høsten på.

– Virkelig all kreds til han. Han har innspillinger, samtidig som Skal vi danse og all treningen det medfører, i tillegg til å være pappa. Stakkars, han får nok ikke sett Noor så mye i denne perioden.

Kjenner på presset

Cengiz og Rikke har ligget på topp i konkurransen, flere kvelder på rad.

– Han er jo en favoritt og har ligget på toppen en stund nå. Det kan jo på en måte bare gå nedover da, så det kjenner jeg på.

Likevel forteller Jansen at hun hadde kjent på presset uansett hvem hun hadde danset med.

– Jeg hadde nok kjent presset uansett. Jeg kan jo ødelegge, for eksempel hvis jeg glemmer noe. Da hadde de nok bare kjørt på uten meg, så hadde jeg sneket meg forsiktig ut, ler hun.