Tilbake på NRK med ny serie

EGEN NRK-SERIE: Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams podcast-tid i NRK er over, men nå er Williams tilbake med ny serie for statskanalen. Foto: Henriette Dhli

Det opplyser NRK-produsent Mari Magnus til God kveld Norge.

Serien «Fetisha sveiper» er produsert av NRKs humorsatsning for unge, 4ETG.

Dette skal være en humoristisk intervjuserie forkledd som et datingprogram hvor Fetisha Williams (29) skal bli bedre kjent med norske kjendiser, som om det skulle vært første date.

Serien har som mål å få frem nye historier og sider av de Fetisha «dater», og teste kjemien de to imellom og vise de morsomme og teite sidene av det å dra på første date.

Egen NRK-kontrakt

Nyheten kommer drøyt to uker etter at Williams og Sophie Elise Isachsen (28) avsluttet podkast-samarbeidet med NRK. Duoen hadde siden slutten av september laget innhold for statskanalen.

Ifølge produsent Magnus ble serien spilt inn i januar og februar, og Williams skal ha hatt en egen kontrakt for denne produksjonen.

– Betyr det at Williams fortsatt har en arbeidskontrakt hos NRK?

– Hun fullførte sin del av kontrakten da opptaket var ferdig, svarer Magnus.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Williams. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Ble singel

Williams annonserte i januar at hun var singel. Nyheten delte hun i NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

– Jeg har blitt singel i år, eller i fjor egentlig, så jeg har vært litt tilbaketrukken, «emo» og deprimert, sier Williams i episoden.

Det var aldri offentlig kjent hvem Williams var i et forhold med, men influenseren kommenterte det daværende forholdet til God kveld Norge i fjor

Fortsetter med podkast

Williams og Isachsens podkast-samarbeid med NRK er historie. Det ble bekreftet av begge parter i starten av mars.

I pressemeldingen fortalte både Isachsen og Williams at begge hadde ønsket å fortsette samarbeidet med NRK, men understrekte at avgjørelsen var veloverveid.

Det tok ikke lang tid før influenserne hintet til å starte en ny podkast med samme navn. Natt til torsdag 16. mars kom den første episoden av den nye «Sophie og Fetisha»-podkasten.

– Systemet i toppen har ikke behandlet denne saken så ryddig som de har kunnet. De har ikke minst feilet i å se menneskene som faktisk har vært oppdragsgivere og som har vært der og gjort en jobb. De har dem ikke sett, sier Isachsen i episoden.