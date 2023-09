Tiktokeren fikk selv hjelp - nå vil han hjelpe andre: – Jeg slet veldig

Tiktoker Gard Øksendal går fra Svinesund til Langesund for å samle inn penger til et viktig formål.

Gard Øksendal (26) kjent under navnet «Mankegard» på TikTok startet turen fra Svindesund til Langesund den 14.august.

Grunnen til at tiktokeren har begitt seg ut på den lange gåturen er for å samle inn penger til Mental Helse Ungdom.

Hele turen dokumenteres på TikTok og har skapt et utrolig engasjement blant Øksendals følgere.

Underveis på turen har tiktokeren tatt seg tid til en prat med God kveld Norge.

– Beina blir egentlig bedre og bedre, det er mest kroppen generelt som begynner å bli sliten. Man er veldig påskrudd hele dagen, forteller Øksendal som poster seks-syv videoer daglig på plattformen for å dokumentere turen.

En viktig sak

Øksendal jobbet tidligere som manager i musikkbransjen før han valgte å satse fulltid som influenser. Til God kveld Norge forteller 26-åringen at han da bestemte seg for at han skulle bruke stemmen sin til noe viktig.

Det var ingen tvil om hvilken sak han skulle samle inn penger til da han bestemte seg for å begi seg ut på turen.

– Veldig mange har gått for å samle inn penger til mental helse før. Saken i seg selv er veldig oppbrukt, og det var jeg også veldig klar over da jeg valgte det, sier han og fortsetter:

– For min del så har jeg selv kjent på effekten av riktig og god behandling, og hva det kan gjøre med et liv. Derfor tenkte jeg at den muligheten synes jeg andre fortjener. Dette har blitt en blanding av et forsøk på å samle inn penger og destigmatisere det å prate om mental helse.

Har selv slitt

En av grunnene til at Øksendal brenner for mental helse, er fordi han selv har slitt.

– Jeg hadde en periode fra 2016 til 2019, hvor jeg slet veldig, spesielt med panikkanfall. For de som ikke har hatt det, så føles det ut som man stryker med.

Tiktokeren forteller at han ikke visste hva det var første gang han fikk et panikkanfall og at han oppsøkte lege tidlig. Likevel tok det lang tid før han fikk hjelpen han trengte.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var alt for frisk til å få hjelp. Da gikk jeg i tre år uten å få den hjelpen jeg trengte. Da tenkte jeg «Ja, vel. Da får jeg vel håndtere det selv». Det ble bare verre og verre, og jeg ble mørkere til sinns.

«Mankegard» forteller at han til slutt fikk hjelp og gikk i behandling i nesten tre år.

– Nå har jeg fått livet mitt snudd på hodet og har det veldig bra i dag fordi jeg fikk hjelp.



Likevel opplever han at det er lite åpenhet rundt mental helse.

– Jeg er veldig opptatt av at det ikke er noe stress å prate om. Fordi jeg tenker at det er mye mer normalt å få en del «uppercuts» i livet og slite i perioder enn det er å ikke gjøre det.

BLE MED PÅ TUR: Emil Gukild ble med et stykke av turen. Foto: Privat

Gjester underveis

På turen har Øksendal fått med seg flere gjester, blant dem tidligere NRK-sportsanker, Emil Gukild.

Totalt varer turen i underkant av fire uker. Influenseren forteller at det er blandede følelser rundt at turen går mot en slutt.

– Det er og har vært en helt magisk opplevelse som jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å gjøre. Det kuleste med yrket mitt er at man har friheten til å gjøre akkurat det man vil, så lenge man legger ut innhold og er til stede.



Videre legger han ikke skjul på at han begynner å kjenne den lange gåturen på kroppen.

– Det er klart at det er veldig slitsomt også. Jeg begynner jo virkelig å bli sliten i både kropp og hode. Det er trist at det går mot slutten, for det er helt sykt gøy også.

Håper på å samle inn 200.000 kroner

Til nå har Mankegard klart å samle inn 122.000 kroner, men målet er på 200.000 kroner.

– Det er jeg ikke sikker på om jeg klarer. Det er mange som har samlet inn penger til Mental Helse Ungdom, så jeg føler at de som har lyst til å gi, de har allerede gitt, sier han og fortsetter:

– Hadde jeg vært strategisk så hadde jeg sikkert burde valgt et annet formål, men det er dette jeg brenner for. Da var det viktig for meg at det ble det.

Neste utfordring for tiktokeren blir en såkalt «110.000-skritt challenge».

– Det har jeg aldri sett noen gjøre før. Til det har jeg fått med meg Emil Gukild igjen.