TikTok-Norge er samlet til julefest - se bildene her

TIKTOK-FEST: Tirsdag kveld samlet hele TikTok-Norge seg for det store TikTok-julebordet på Brød & Sirkus i Oslo. Blant stjernene er Tiktokerne Linnea Løtvedt, Oda Rikheim og Anny Isabella Øvrehus, best kjent som Baddies. Foto: Ola Thingstad

På initiativ fra kunstner og Tiktoker Halvor Thorsnes, kjent under navnet Kitchenjam, har mange av Norges største Tiktokere samlet seg på utestedet Brød & Sirkus i hovedstaden.

Det som startet som et julebord for et titalls personer ble fort så populært at Thorsnes måtte gjøre en fest ut av det. Rett før gjestene skal ankomme er arrangørern relativt rolig.

– Jeg kan ærlig innrømme at jeg hadde sett for meg at det skulle bli noe ganske kult, men at dere står her nå er helt surrealistisk. Fra et år siden til at jeg står her idag og prater med dere fra God kveld Norge, unnskyld uttrykket, men det er faen meg helt sjukt, sier Thorsnes på den røde løperen.

SAMLER TIKTOK-NORGE: TikToker Halvor Thorsnes, best kjent som Kitchenjam, står som arrangør for det store TikTok-julebordet. Foto: Ola Thingstad

– Det er en merkevare

På den røde løperen dukker flere kjente navn fra TikTok-Norge opp, blant annet Kristian Andresen, best kjent som «Crazy Ass».

Til God kveld Norge forteller den paljettkledde TikTokeren at hans oppsiktsvekkende fasade er en karakter han spiller for både følgerne og lytterne på Spotify,

– Det er en merkevare. Altså går man all inn så går man all in, sier Andresen.

SPILLER KARAKTER: TikTokeren «Crazy Ass» forteller at hans oppsiktsvekkende fasade er en karakter. Foto: Ola Thingstad

– Reaksjoner skaper views

Mr. Dubai er en av Norges mest populære Tiktokere. Når spurt om hjemkomsten til Oslo på den røde løperen sier Mr. Dubai at dette muligens blir hans siste tur til Norge.

– Jeg kom tilbake for noen uker siden, men jeg skal aldri tilbake igjen! Det er siste gangen, sier Mr. Dubai om sin hjemkomst til den norske hovedstaden.

VEKKER OPPSIKT: Mr. Dubai sier hans TikTok-suksess skyldes at hans provoserende content skaper reaksjoner. Foto: Ola Thingstad

Mr. Dubai er nominert til prisen «Årets stjerneskudd». Han mener TikTok-suksessen for ham ligger i det å provosere.

– Om du sier sannheten blir folk provosert, om folk blir provosert skaper det reaksjoner, og reaksjoner skaper views, sier Mr. Dubai om sin TikTok-suksess.

– Jeg er meg

Levi-Johan Ellingsen Holm, best kjent under navnet Leviyo, dukket også opp på den store TikTok-festen.

På løperen snakker han ut om sine tanker om det å komme ut som homofil og bryte med Jesus-influensermiljøet han tidligere var del av.

– Jeg er meg, jeg er god nok, og det er det jeg lever etter; Hva jeg vil i livet og hva jeg føler er best for meg, sier Leviyo til God kveld Norge.

Årets TikTok-priser

Det skal også deles ut priser i kveld, og de nominerte har Thorsnes funnet ved å spørre de nesten 60.000 følgerne sine.

Disse kan vinne priser (vinner er uthevet):

Årets stjerneskudd:

- Benny Bravo

- Sophie Elise

- Baddies

- Mr. Dubai

- Mattias Grimstad

Underholdning:

- Ousaf Virk (superminoritet)

- Oliver Bergset

- Johanne Massey

- Emilie Paus

- Henrik Oven (groggymenn2)

Livstil:

- Camilla og Julie Lorentzen

- Mankegard

- Jenny Gehrken

- Leah Isadora Behn

- Christina Markhus

VANT LIVSTIL: Vinneren i kategorien «Livstil» ble i år Christina Markhus. Foto: Ola Thingstad

Trening:

- Espen Berg (muskelbunt1)

- Benny Bravo

- Marthenice

- Kristoffer Bjørndal

- Kasper Kvello (styrketreneren)

Mat:

- ViGriller

- Ole Sirnes (ketilko)

- Will Palor

- Kris Kaynee (kaaynelagermat)

- August & Martin- Ellen Aabol

MATVINNER: I kategorien «Mat» stakk Ole Sirnes, kjent som Ketilko, av med seieren. Foto: Ola Thingstad

Hedersprisen:

- August & Martin

- Liv Gravdahl (hurryliv)

- Camilla og Julie Lorentzen

- Amalie Olsen

- Espen Berg (muskelbunt1)