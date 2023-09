TikTok med unikt samarbeid – nå lanserer de dette

Den kontroversielle plattformen TikTok starter et samarbeid med Billboard. Sammen lanserer de en «Top 50»-liste over hvilke sanger som trender i appen.

Det annonserer TikTok i en pressemelding.

For at sangen skal dukke opp på listen, måles det på hvor mange videoer som har låten, antall visninger og mengden engasjement blant TikTok-brukerne. Listen vil oppdateres hver tirsdag.

Den vil imidlertid kun holde oversikt over populære TikTok-sanger i USA.

DE FØRSTE: Slik ser et utdrag av den aller første lista ut Foto: TikTok

Gir et tydeligere bilde av trendene

– TikTok er allerede verdens mest mektige plattform for musikkoppdagelse og -promotering, og hver uke kjører vårt lidenskapelige fellesskap av musikkfans sanger inn på Billboard-listene, skriver Ole Obermann, global leder for forretningsutvikling for musikk hos TikTok, i pressemeldingen.

Videre forklarer han at listen vil gi et tydelig bilde av musikken som blir lyttet til på TikTok, og følgelig begynner å trende på andre tjenester.



Allerede har sanger som «Driver's Licence» av Olivia Rodrigo og «Unholy» av Sam Smith gått viralt på appen og trendet på blant annet Spotify.

I tillegg har TikTok gitt nytt liv til flere eldre sanger som «It's all coming back to me now» av Céline Dion og «Love you so» av The King Kahn & BBQ Show, etter at de har trendet på plattformen.

– Begeistret

President i Billboard, Mike Van, er storfornøyd med det nye samarbeidet.

– Vi er begeistret over å samarbeide om den første Billboard-listen på TikTok. Hos Billboard utvikler vi stadig hitlistene våre for å gjenspeile hvordan fans engasjerer seg i musikk og knytter dem dypere til artistene de elsker, skriver han i pressemeldingen.

– Vi ser en klar mulighet til å anerkjenne hvordan musikkoppdagelse på TikTok former popkulturen og er stolte av å tilby dette verktøyet til bransjen. Samtidig som vi tilbyr merkevarer en ny måte å engasjere seg med musikkfans i stor skala. Du er ikke nummer én før du er nummer én på Billboard, legger han til.