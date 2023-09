«Tiger King»-stjernen røper brudd

Onsdag ettermiddag kommer nyheten om at Joe Exotic og forloveden Seth Posey har brutt forlovelsen.

Til TMZ forteller de at bruddet var gjensidig.

Dagbladet omtalte nyheten først.

I et brev sendt fra Exotic til kjendisnettstedet, forteller han om for lite støtte fra Posey, i å få «Tiger King»-stjernen ut av fengsel.

Posey skal heller ikke ha taklet presset som kommer av å date en kjent person.

«Tiger King»-stjernen ønsket derimot Posey og hans fantatiske mor alt det beste i fremtiden.



Tidligere i år avslørte Exotic at han kjemper prostatakreft, og tror selv at han ikke har mye tid igjen på jorden. Han har derfor skrevet i sitt testament, at Posey skal arve alt.

Exotic ble i 2020 dømt til 21 års fengsel, for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av hans såkalte erkefiende Carole Baskin.

Exotic og Baskin ble over natten kjente navn verden over, da Netflix slapp dokumentarserien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» i 2020.