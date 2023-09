Tidligere realitydeltaker fikk påvist kreft: – Har vært livredd

I april kjente den tidligere Paradise Hotel-profilen, Maria Moen Nordli (30) at noe var galt. Hun oppdaget en hard kul i halsen, noe som fikk varsellampene til å lyse.

Nordli har nemlig hatt føflekkreft samme sted som kulen befant seg og tok derfor raskt kontakt med lege. Veien til å bli tatt på alvor var for TV-profilen lang og skremmende.

– Jeg slet sånn med å bli tatt på alvor at jeg føler jeg har skaffet meg en Google-grad i halssvulster. Legen sa det bare var angst og at jeg sikkert hadde vært forkjølet uten å merke det.



– Du ser helt frisk ut



Nordli forteller at hun ble rådet til å vente og se en stund.

– Den første legen sa «du er 30 år og ser helt frisk ut», jeg sa «jeg har hatt kreft der før». Jeg har mast om biopsi siden mai.

Først i juli kom Nordlis fastlege på ballen og hun ble sendt på MR i august, men det ble ikke gjort noen biopsi av svulsten.

– Selv MR-bildene klarte de ikke tyde, så jeg bestilte tilgang til bildene selv. Jeg hadde en avgrenset svulst ved ørespyttkjertelen, og etter å ha lest tusenvis av sider medisinsk litteratur, satt jeg igjen med seks mulige typer, hvor tre var godartede og tre var ondartede.

– Alle typene var såpass sjeldne - med unntak om du hadde hatt kreft i samme område før.



Ble lam i ansiktet

I slutten av august ble plagene verre og til slutt mistet den tidligere TV-profilen følelsen i ansiktet.

– Jeg ble lam i ansiktet, og husket jeg hadde lest om at ansiktsnerven gikk gjennom ørespyttkjertelen, der svulsten så ut til å ligge, så da ringte jeg legevakten, forteller hun og fortsetter:

– Jeg spurte om jeg kunne snakke med en lege og bli henvist til biopsi eller kreftutredning på grunn av min tidligere kreft i samme området.



På legevakten opplevde Nordli å bli tatt på alvor og ble hastehenvist til Rikshospitalet natt til søndag. Tirsdag hadde hun sin første undersøkelse på sykehuset.

– Fredag tok jeg biopsi, og fredagen etter fikk jeg beskjed om at det var kreft i svulsten, og at det var samme som for ni år siden.



OPERERT: Maria Moen Nordli ble operert på onsdag. Foto: Privat

Fjernet svulsten

God kveld Norge tar kontakt med Nordli 21. september, dagen etter at hun har gjennomgått operasjonen for å få fjernet svulsten.

– Det er heldigvis ikke mer kreft noe annet sted. Det var visst ikke så ille å få kreft såfremt en lege tok deg seriøst nok.



SKREMMENDE: Maria Moen Nordli har opplevd situasjonen som skremmende. Foto: Privat

30-åringen beskriver det hele som kaotisk.

– Jeg har hatt mange tanker om hvordan jeg ble håndtert av den første legen, og selv legen min og de som tok MR var ikke klar over at det kunne være kreft, så var det var en liten svikt i systemet, synes jeg.



– Det blir for dumt at en eks-realitydeltaker som ikke engang har en bachelor skal måtte researche seg frem til å få riktig hjelp i et land med verdens beste helsevesen.

Nordli forteller at hun ble roligere med en gang hun ble henvist til Rikshospitalet.



– Det verste var å konstant mase og føle meg helt tullete i forsøk på å få hjelp. Noe av det første jeg sa da jeg fikk kreftbeskjeden, var: «godt å få bekreftet at jeg ikke er hypokonder».

Mistet moren

TV-personligheten forteller at hun har vært redd, spesielt siden Nordli selv har mistet en forelder til sykdommen.

– Kreft er vanligvis noe mange forbinder med død og grusomheter. Jeg har vært livredd. Mamma døde av kreft tolv dager etter jeg fikk vite hun hadde det. Jeg har vært på mitt reddeste og vært bekymret for å lide samme skjebne.



TV-profilen har opplevd god støtte fra familien i den vanskelige tiden.

– De har vært bekymret, men vært glad for at jeg ikke har gitt meg. De har sagt «fy søren, det er sykt at du må stå på sånn selv for å bli hørt - men flaks det var deg, for du gjør det jo og!».

– Sykdom har ikke alltid et ansikt

Sjansene for at 30-åringen kunne ha mer kreft var til stede, men heldigvis holdt det med en operasjon. Til God kveld Norge sier Nordli at hun vil være «fit for fight» i løpet av en uke.



– Jeg skal hjem allerede i dag, så det blir bra. Min oppfordring til fastleger og helsepersonell: Bare fordi man er ung og ikke ser syk ut, betyr det ikke at det kan være noe galt. Sykdom har ikke alltid et ansikt.

Må vurderes hos statsforvalteren

Kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet, Nina Vedholm, sier til God kveld Norge at hun forstår at det har vært en ekkel opplevelse.

– Jeg forstår at det kan oppleves skremmende at det tar tid å få påvist en kreftdiagnose.

Videre skriver Vedholm at Nordli kan ta kontakt med den aktuelle statsforvalteren og be om at de vurderer om hun har fått forsvarlig helsehjelp i dette tilfellet.

– Veiledere for hvordan ulike kreftformer bør utredes og behandles, er det Helsedirektoratet som lager. Det er blant annet disse veilederne statsforvalterne benytter som grunnlag når de skal vurdere om det er gitt forsvarlig helsehjelp eller ei, informerer hun.

God kveld Norge har også vært i kontakt med Den norske legeforening som sier at de ikke uttaler seg om enkeltsaker.