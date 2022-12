Tidligere reality-profil har opprettet Spleis for å redde lillebrorens liv

Tidligere Paradise Hotel-deltaker, Ludvig Dyreng (24), har opprettet en Spleis-konto for å samle inn penger til behandling av sin kreftsyke lillebror, Victor Dyreng (19).

– De siste 1,5 årene har min nydelige lillebror Victor Dyreng, kjempet hardt for å overleve en helt forferdelig grusom, livsfarlig og ekstremt aggressiv form for blodkreft (akutt lymfatisk leukemi), skriver han under bildene av broren innlagt på sykehus.

Videre skriver han at lillebroren fikk et tilbakefall i sommer, som endte med en beinmargstransplantasjon.

– Han gjennomgikk transplantasjonen 29.10.2022 og var godt i rute frem til 2.juledag. Da kom sterke magesmerter, og han ble lagt inn for sjekk. Prøvene viser dessverre enda et tilbakefall.

Kostbar behandling

Dyreng forklarer at legene jobber på spreng for å finne alternative behandlingsformer og medisiner, både i Norge og i utland. Dette vil koste dyrt.

– Jeg håper så mange av klarer å relatere til hvor ufattelig vondt og uvirkelig dette er. Og mitt største håp nå, er at så mange som mulig, kan ofre noen kroner for at vår alles kjære Victor kanskje skal få en siste mulighet til å oppleve det fantastiske livet han egentlig er ment for, skriver han videre i innlegget.

– Ikke så mye mer vi kan gjøre

Til God kveld Norge forteller Dyreng at han og familien har vært innstilt på at det skal gå bra til slutt, til tross for at sykdommen er alvorlig og behandlingsforløpet krevende.

– Dessverre er det ikke så mye mer vi kan gjøre nå, annet enn å håpe og krysse fingrene for at det finnes et mirakel der ute som kan redde den stakkars gutten, sier han.

Videre sier reality-profilen at de prøver å gjøre hver dag så bra som mulig, ettersom de ikke vet hvor lang tid lillebroren har igjen.

– Vi prøver å gjøre hver dag så bra som mulig, da vi ikke vet hvor lang tid han har igjen, selv om det er utrolig vanskelig med tanke på hvor nedslående disse nyhetene er..