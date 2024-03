Tidligere James Bond støtter opp nye spekulasjoner

Har god tro på at Aaron Taylor-Johnson kan gjøre solid figur som den hemmelige agenten.

Det er rundt tre år siden Daniel Craigs James Bond-æra tok slutt, med filmen «No Time To Die».

Siden det ble kjent at Craig (56) forlot 007-universet, har rykter og spekulasjoner florert i flere år.

Hvem blir den neste til å ta over stafettpinnen?

Navn som har gått igjen de siste årene har inkludert Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton, Regé-Jean Page, Idris Elba og Henry Cavill.

Den siste tiden har flere medier rapportert om at det er en annen skuespiller som med stor sannsynlighet er den neste James Bond – nemlig Aaron Taylor-Johnson (33).

NESTE I REKKEN?: Daniel Craig har spilt agenten i fem Bond-filmer gjennom 16 år. Nå ryktes det at Aaron Taylor-Johnson tar over stafettpinnen. Foto: AP / NTB

Forrige uke skrev nemlig den britiske tabloidavisen The Sun at Taylor-Johnson skal formelt ha blitt tilbudt Bond-rollen.

Taylor-Johnson ble tidligere i mars konfrontert med ryktene, under et intervju med magasinet Numéro.

– Jeg synes det er sjarmerende og fantastisk at folk ser meg i rollen som James Bond, svarte han den gang.

Til tross for at det foreløpig ikke er kommet noe bekreftelse på hvem som tar over den ikoniske rollen, har George Lazenby nå uttalt seg om hva han tenker om Taylor-Johnson som en fremtidig Bond.

Lazenby, som selv spilte agenten i 1969, har bare gode ord å si om Taylor-Johnson som en potensiell arvtager.

007: George Lazenby spilte den titulære rollen i Bond-filmen« James Bond i hemmelig tjeneste». Foto: Urs Flueeler

I en samtale med TMZ sa Lazenby at han tror Taylor-Johnson «kan håndtere stuntene, og alle damene som elsker en mann i smoking».

Lazenby avsluttet med å si at han ville være glad for å støtte den yngre skuespilleren, forutsatt at Taylor-Johnson kan spille den ikoniske rollen på rett måte.

Taylor-Johnson er kjent fra storfilmer som «Kick Ass», «Bullet Train», «Savages» og «Godzilla».