Tidligere «Ex on the beach»-deltaker venter barn

«EX ON THE BEACH»: En av disse deltakerne delte i dag en svært gledelig nyhet på sosiale medier. Foto: Discovery+/Toke Mathias Riskjær

«Ex on the beach»:

Preben Hellevang (26) er for mange kjent for sin deltakelse i skandaleprogrammet «Ex on the Beach» på Discovery+.



Hellevang var å se på skjermen i «Ex on the Beach» i 2021, men nå ser det ut til at 26-åringen får hendene fulle med noe helt annet fremover.

Nylig delte nemlig 26-åringen gladnyheten om at han og kjæresten Tuva Lund Haddal venter barn sammen.

VENTER BARN: Dette bildet delte Preben Hellevang på sin Instagram søndag ettermiddag. Foto: Skjermdump / Instagram @prebenhellevang

Nyheten delte han selv på sin Instagram-konto og bekrefter samtidig graviditet ovenfor God kveld Norge når vi tar kontakt:

– Vi er nå 21 uker på vei! Det er en helt uvirkelig følelse, euforia rett og slett. Jeg har aldri følt på noe lignende før, skriver han i en melding.

– Vil dere røpe kjønnet på barnet?

– Til min store glede får vi en gutt!

– Det er første barnebarn/oldebarn i familien, så det er stor stas for alle, virkelig god støtte fra alt av familie og venner, legger han til.



I Instagram-innlegget legger realityprofilen ut et bilde av at han holder rundt den gravide magen til Haddal og i kommentarfeltet florerer det av gratulasjoner til det kommende foreldreparet.

Dette er parets første barn sammen.