Thea Sofie Loch Næss (26) rammet av streiken i Hollywood

Siden mai har skuespillere og manusforfattere i Hollywood streiket for økt lønn og garantien for å ikke bli erstattet av KI (kunstig intelligens).

Over 160.000 medlemmer av Foreningen for filmskuespillere og Den amerikanske organisasjonen for TV- og radiokunstnere (SAG-AFTRA) har gått ut i streik, og flust av satsinger har blitt satt på vent, utsatt eller kansellert som resultat av streiken.

Én av de som har kjent på streikens mange konsekvenser er norske Thea Sofie Loch Næss (26).

Bor i New York

Skuespilleren er en av Norges mest fremragende skuespillere og har vært travel i bransjen helt siden debuten i ungdomsfilmen «Natt til 17.» i 2014.

Loch Næss er til vanlig bosatt i USA, ettersom hun har gjort internasjonal suksess og deltatt i store filmer og serier, som blant annet «The Last Kingdom». Nå er hun tilbake i Oslo, på grunn av streiken.

– Jeg bor egentlig i New York, men nå er det ikke noe poeng å være der, for det er ingenting som skjer, forteller hun til God kveld Norge.

Selv om hun er en av flere hundretusener som kjenner på streiken, har hun hatt en fin sommer med flere innspillinger utenfor Hollywood.

– Jeg har vært på innspilling i Hellas og Canada, så det har vært en drøm.

Selv om hun har kjent streiken på nært hold, mener Loch Næss at hun har vært blant de heldige, og kaller seg selv privilegert.

– Jeg håper at vi får gjennomslag og at det blir en veldig positiv effekt av dette, og vi får det vi ber om – for det trengs en forandring.



Innspilling uten skuespillere

En annen nordmann som har opplevd streiken, men på en annen måte enn Loch Næss, er Deborah Rachel Selbekk.

STATIST: Debroah Rachel Selbekk er statist under innspillingen til sesong fire av «The Chosen». Foto: Privat

Hun har nemlig vært statist i Netflix-serien «The Chosen».

Det som er spesifikt for serien, er at der en uavhengig produksjon, noe som betyr at den er utenfor Hollywood-maskinen.

Serien i seg selv har dermed ikke blitt satt på vent. Det som gjør situasjonen spesiell er at alle skuespillerne i serien er fagorganiserte i SAG-AFTRA, og de er derfor i streik.

Da streiken slo inn for fullt, var det tung stemning på sett, ifølge Selbekk.

– For oss tilreisende statister, var det en tung beskjed å få.



«THE CHOSEN»: Deborah Rachel Selbekk (til venstre) på sett. Foto: Privat.

Taper millioner av kroner daglig

Dagen etter at streiken var et faktum, møtte ingen av skuespillerne i serien opp på sett. Det var rett og slett stengt for dem.

– Det var en veldig spesiell situasjon, og dempet tydelig stemningen. Det gjorde folk usikre. Vi var forberedt på at det kunne skje, men det treffer likevel hardt, forteller hun til God kveld Norge

For hver dag skuespillerne ikke møter opp på sett, taper produksjon flere millioner norske kroner.

– Det er mye penger for en uavhengig produksjon.

Alle andre enn skuespillerne var til stede på filmsettet på fredagen, regissøren, alle kameraoperatørene, kostymeansvarlige, SoMe-ansvarlige, produksjonsassistentene, og statistene.

RAMMET: «The Chosen»-produksjonen under streiken. Foto: Privat.

Det ble imidlertid fort en opptur for «The Chosen». Ikke lenge etter streiken ble innført, fikk produksjonen et unntak fra streiken.

Produksjonen fikk innvilget en såkalt «waiver», et slags streikeunntak, slik at de kunne fortsette produksjonen som vanlig.

– Det var en av de eneste produksjonene på det tidspunktet som fikk fortsette. Det var ganske ekstraordinært.



STATIST: Deborah Rachel Selbekk på set for« The Chosen». Foto: Privat.

Betydelig innvirkning på eget selskap

Patrick Strøm, eier og administrerende direktør i Cultivate Entertainment, har blitt enormt påvirket av streiken.

Cultivate Entertainment driver med produksjon av filmer, TV-serier og podkaster.

I tillegg driver Strøm et managementbyrå hvor de representerer over 130 skuespillere, manusforfattere og regissører.

Strøm beskriver streiken som en «betydelig innvirkning», både på ham selv og på selskapet. Han er likevel en stor tilhenger av streiken.

– Streiken er viktig, fordi den påvirker inntektsstrømmen og karrieremulighetene til skuespillere, manusforfattere og regissører, som vi representerer i vårt managementbyrå. Begrensede muligheter kan ha langsiktige konsekvenser for deres karrierer og økonomiske situasjon, forteller han til God kveld Norge.

Får ikke etterbetalt

Strøm trekker frem et eksempel på hvorfor Hollywood faktisk streiker, og hevder at strømmetjeneste skal ha sluppet unna med å betale rester (økonomiske kompensasjoner) i lang tid, til tross for å ha generert milliarder i profitt de siste ti årene.

– «Squid Game» på Netflix er den mest sette TV-serien med over 1,65 milliarder timer sett. Skaperen av serien, Hwang Dong-hyuk, har imidlertid ikke mottatt noen ekstra betaling til tross for den enorme suksessen, forklarer Strøm

Han trekker frem også frem den populære situasjonskomedien «Friends».



– På den andre siden har for eksempel skuespillerne i TV-serien «Friends» rettferdig delt lisensieringsinntektene, som genererer milliarder hvert år.

NORDMANN I STATENE: Patrick Strøm (til høyre), eier av Cultivate Entertainment. Foto: Cultivate Entertainment.

1000 kroner for arbeid i evig tid

Bruken av KI har de siste årene blitt mer utbredt, og har nå blitt en reell frykt for de fleste i Hollywood.

– KI er en stor greie vi ønsker å få noen regler rundt, sånn at vi kan sørge for at vi fortsetter å ha menneskelige selvopplevde historier levert på storskjermen, sier Strøm til God kveld Norge, og fortsetter:

– Når det gjelder skuespillere, foreslår studioene at du kan få 1000 kroner for å skanne ansiktet og kroppen din. Etter det kan de sette deg inn i hvilken som helst reklame, film eller TV-serie til evig tid. Jeg forstår at teknologi utvikler seg dag for dag, men vi som mennesker må være med å sette litt grenser så vi ikke mister oss helt selv oppe i dette.

ADIMINSTRERENDE DIREKTØR: Patrick Strøm under streiken. Foto: Cultivate Entertainment.

Som følge av streiken, har podkastproduksjonen til Cultivate Entertainment fått prioritering den siste tiden.

Selskapet er nå i postproduksjonen av en ny true crime-podkast, som etter planen skal til publikum neste år.