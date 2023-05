«The Weeknd» avslører fremtidsplaner

Abel Tesfaye (33), best kjent under artistnavnet «The Weeknd» er aktuell i HBO-serien «The Idol». I et nytt intervju hvor artisten snakker om den nye serien, avslører han også sine fremtidsplaner for artistkarrieren.

I praten med W Magazine kunne Tesfaye fortelle at han for øyeblikket går gjennom en prosess som går ut på hva som vil skje med artistnavnet.

– Det kommer en tid og sted hvor jeg gjør meg klar til å lukke «The Weeknd»-kapittelet. Jeg kommer fortsatt til å lage musikk, kanskje som Abel, kanskje som The Weeknd.

Sitt siste album som «The Weeknd»



Artisten er klar i talen om at han i fremtiden med sikkerhet kommer til å bytte artistnavn.

– Jeg vil fortsatt «drepe» The Weeknd. Og det skal jeg etter hvert. Jeg prøver definitivt å skifte skinn og bli gjenfødt.

Videre avslører Tesfaye at hans neste album sannsynlig vil bli det siste under det berømte artistnavnet.

– Albumet jeg jobber med nå er nok mest sannsynlig det siste albumet jeg lager som The Weeknd. Dette er noe jeg er nødt til å gjøre. The Weeknd, jeg har sagt alt jeg kan si, fortsetter han.



Vanskelig å skille rollene

Tesfaye forteller at han synes det har vært utfordrende å skulle spille to forskjellige roller den siste tiden, hvor den ene har vært som artisten «The Weeknd» og den andre som karakteren i «The Idol».

– Jeg måtte ta av meg «The Weeknd»-antrekket, ta på parykken til Tedros, spille inn scener med Jocelyn (Lily-Rose Depp's karakter), så gå tilbake til å være «The Weeknd». Så etter en konsert mistet jeg stemmen. Ingen stemme kom ut i det hele tatt. Det har aldri skjedd før.

Artisten beskriver hendelsen som skremmende.

– Teorien min er at jeg glemte hvordan jeg skulle synge fordi jeg spilte Tedros, en karakter som ikke vet hvordan han skal synge. Jeg ser kanskje for dypt på dette, men det var skummelt, sier han.



– Som «The Weeknd» har jeg aldri stått over en konsert. Jeg har opptrådt med influensa. Jeg vil dø på den scenen. Men det var noe veldig komplisert som skjedde med tankene mine i det øyeblikket, fortsetter han.