The Voice-stjernen om bruddet: – Riktig, men kjipt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Maria Petra (22) navigerer seg nå gjennom singellivet etter flere år i et forhold, og bruker erfaringen til å skape ny musikk.

Maria Petra imponerte mentorene i fjor da hun fremførte sin egen låt «Lonely» på blind-audition. Hun ble en del av «Team Espen», og kom til slutt på andreplass bak Erlend Gunstveit.

Nå er «Lonely» hørt av over 11,5 millioner på Spotify.

– Det er sykt. Det skjedde mens jeg var med på The Voice, så jeg klarte ikke helt å skjønne at det skjedde. Det er rart å se tilbake på den tiden, for jeg skjønte ikke hvor kult det var, forteller Petra da hun gjester God kveld Norge.

Musikk om livet

Nå er hun akutell med EP-en «Changes» som består av fem låter. Låtene tar lytteren gjennom Petras liv fra hun var 16-21 år. En tid hun delte med en kjæreste.

– Det skjedde mye som jeg ville skrive om, sier Petra, som forklarer at kjærlighetssorgen kom gradvis.

– Jeg tror kanskje, ofte med jenter, at man er ferdig før det blir slutt. Du føler deg ferdig i forholdet, så når det blir slutt har du prosessert det. Det føltes riktig, men kjipt, sier musikeren.

Hun fortellers at det er god stemning med eksen i dag, og at han ikke har noe i mot å være en del av musikken.

– Han synes det er fint at jeg skaper noe ut av ting som har skjedd, og vi har en bra dialog rundt det, sier 22-åringen.

PÅ SCENEN: Maria fra tiden i The Voice. Foto: Robert Holand

Blitt avvist

Selv om Petra liker å være alene, har hun i det siste kjent på at det hadde vært digg å ha noen, men synes ikke «Tinder» er veien å gå.

– Jeg har lyst til å møte noen organisk, på gata for eksempel. Det er et drømmescernario, smiler hun.

Men foreløpig har det ikke gått veien etter bruddet, for de hun har tatt kontakt med har sagt nei.

– Jeg har bare blitt avvist. Ikke at det er trist, for det skal ikke være trist, og det gjorde ikke noe, sier Petra.

Men hun ser mange fordeler med singellivet og stresser ikke med å finne noen ny.

– Jeg vil bare leve så kommer det når det kommer!