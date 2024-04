«The Rock» skaper reaksjoner: – Du har jo ikke hår

Reaksjonene har ikke latt seg vente, etter at Dwayne Johnson (51), kjent som The Rock, avslørte at han lanserer hårpleieprodukter.

Skuespilleren lover en formel «som nærer og styrker håret ditt. Håret mitt ville elsket dette 2–1 produktet».

Det får flere til å stusse.

– Forventer The Rock at jeg skal bruke åtte dollar på en sjampo, uten å vite om den er noe god? Bror, du har jo ikke hår, sier en av Tiktok-profilene som reagerer på nyheten.

– Underkvalifisert

En annen Tiktok-profil sier at hun ikke kommer til å kjøpe sjampo og balsam fra en mann uten hår.

En bruker på X, tidligere kjent som Twitter, skriver:

– Hvis du noen gang føler at du er underkvalifisert eller har et lite bedragersyndrom, husk at Dwayne Johnson bruker bildet sitt til å fremme hårsjampo.

Produktene har fått navnet Papatui og selges i Target-butikker over hele USA. Det er et utvalg av hud-, hår- og kroppsprodukter.

– Så en mulighet



I et intervju med People fortalte Johnson om bakgrunnen for at han ønsket å lage sine egne velværeprodukter.

– Jeg brenner for å prøve å gjøre mitt beste for å ta vare på meg selv innvendig og utvendig. Som så mange av oss, hadde jeg en stor nysgjerrighet; jeg eksperimenterer alltid - hvordan kan jeg forbedre hud- og kroppspleien min?

– Jeg så en mulighet her til å lage et produkt med god kvalitet, men også fantastisk tilgjengelighet i form av kostnad. La oss tenke på forbrukeren og la oss levere kvalitet til en svært tilgjengelig pris.