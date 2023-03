«The Last of Us» med ny rekord

GÅR MOT REKORD: «The Last of Us» er på god vei til å slå en annen seriefavoritt. Foto: HBO Max

Siste episoden av den første sesongen av HBO-serien «The Last of Us» kom natt til mandag.

Ifølge The Hollywood Reporter, skal seriens finaleepisode hatt i gjennomsnitt 8,2 millioner seere de første 18 timene etter at den ble sendt på HBO og ble tilgjengelig på HBO Max.

Ifølge HBO har «The Last of Us»' første seks episoder i snitt 30,4 millioner seere siden premieren 15. januar, og debutepisoden nærmer seg 40 millioner seere.

Til sammenligning hadde alle ti episodene av HBO-serien «House of the Dragon» et snitt på 29 millioner seere i USA.

Forbi seriefavoritt

Den første sesongen av det postapokalyptiske dramaet har blitt den mest sette serien noensinne på HBO Max i Norge og i Europa forøvrig.

Det melder HBO Max i en pressemelding.

Dermed har «The Last of Us» tatt rekorden som den mest sette HBO-serien fra «Game of Thrones»-oppfølgeren.

Det ble nylig annonsert at det skal produseres en ny sesong av det populære HBO-dramaet.

Visste du at The Last of Us er basert på Playstation-spillet med samme navn? Se videoen under for mer fakta om den berømte serien.

Dette er «The Last of Us»

«The Last of Us» er basert på spillserien med samme navn fra 2013.

Serien starter før verdens undergang, der vi møter alenefaren Joel (Pedro Pascal) som får livet snudd på hodet. En sopp infiserer mennesker og gjør dem til zombielignende skapninger, og parasittsoppen sprer seg i enorm fart.

Vi hopper fram i tid og møter en desillusjonert og mørk Joel, som lever i en post-apokalyptisk fasciststyrt sone i Boston. Tilfeldigheter gjør at han møter fjorten år gamle Ellie (Bella Ramsey), og de legger ut på en reise gjennom USA. Ellie viser seg nemlig å være veldig verdifull av ulike årsaker.

Serieanmelder i TV 2, Camilla Laache, ga The Last of Us terningkast seks. Les hele hennes anmeldelse her.