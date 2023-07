«The Idol»-skuespilleren med kritikk til feminister

SNAKKER UT: Jane Adams snakker ut etter kritikken som har stormet rundt TV-serien The Idol. Foto: Joel C Ryan

Allerede før HBO-serien «The Idol» hadde fått premieredato, kom Rolling Stone ut med en avsløring hvor 13 kilder sto frem og fortalte om forholdene under innspillingen:

– Det var som porno med seksuell tortur, sier en av kildene som jobbet på settet.

Da serien endelig hadde kommet ut, ble den ene scenen mellom Abel «The Weeknd» Tesfaye (33) og Lily-Rose Depps (24) karakterer, beskrevet som «historiens verste sexscene».

Les hva The Weeknd svarer på kritikken her.

Nå tar nok en skuespiller bladet fra munnen etter kritikkstormen.

Jane Adams (58) spiller rollen som kyniske Nikki Katz i serien.

Jane Adams spiller Nikki Katz i «The Idol». Foto: JULIE SEBADELHA

I et nytt intervju med Vanity Fair, går hun nå hardt ut mot kritikken om at den kontroversielle serien skal ha utnyttet og mishandlet de kvinnelige skuespillerne på settet.

– Det som er sykt for meg er at ingen lytter, og jeg har ikke sett det slik før, gjennom alle mine år, et så hardnakket «vi nekter å endre synspunkt», sier Adams i intervjuet.

– Jeg vil si, spesielt til alle feminister: – Dra til helvete!

Videre forteller hun at de som retter kritikk mot serien og mener de kvinnelige skuespillerne skal ha blitt utnyttet, ikke hører etter eller vil forstå hva Adams sier.

– Alle disse kvinnene som jeg jobber med snakker om den gode opplevelsen deres, og dere lytter ikke.

– Ytringsfrihet er lisensen til å fornærme, punktum. Det morsomste for meg, er det at du fornærmer en gruppe mennesker uansett hva du gjør, avslutter Adams.