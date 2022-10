The Chainsmokers fjerner sangen «Kanye» fra strømmetjenester

Den populære duoen, The Chainsmokers, kunngjorde sin beslutning om å fjerne en av sangene sine fra strømmetjenester.

Dette meddelte de på Instagram. Det er sangen «Kanye», som er blant deres første utgivelser, som har blitt fjernet.

I sangen, synges blant annet «I wanna be like Kanye, I'll be the king of me always».

Nylige kontroverser har ført til at flere selskaper nå har valgt å bryte avtaler og samarbeid med rapperen. Nå har musikkduoen fulgt etter.

Kanye har lenge vært en innflytelsesrik artist, som mange har sett opp til. Det var han også tilbake på den tiden hvor The Chainsmokers utga sangen.