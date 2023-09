«That 70's Show»-stjernen dømt til 30 års fengsel

Danny Masterson, kjent fra «That 70's Show», er dømt til 30 års fengsel for voldtekter.

Skuespilleren Danny Masterson (47) er dømt til 30 års fengsel for å ha forgrepet seg på to kvinner for rundt tjue år siden.



Det melder Reuters.

Voldtektene skal ha skjedd i Mastersons Hollywood Hills-hjem i tidsrommet fra 2001-2003, som var da 47-åringen spilte karakteren Steven Hyde i den populære serien «That 70's Show».

Kvinnene hevder at Masterson skal ha dopet dem ned før han voldtok dem. Masterson har hele tiden hevdet sin uskyld og mener de seksuelle forholdene var frivillig.

Skuespilleren fikk dommen torsdag kveld, norsk tid. Etter å ha blitt funnet skyldig på to av tre punkter i mai, var det ventet at Masterson skulle få en dom på mellom 30 år og livstid.

Voldtektsanklagene har påvirket skuespillerens karriere som i 2017 resulterte i at han fikk sparken fra Netflix-serien «The Ranch».

Skuespilleren møtte først i retten i oktober i fjor, men det endte med at juryen ga opp en måned senere. Grunnen skal ha vært at de ikke klarte å komme til en avgjørelse.

Mastersons forsvarere forsøkte å få siktelsen kastet, men den ble som kjent tatt opp på ny.