Testet kjent promilleteori: – Et forferdelig opplegg

Radio- og TV-profil Ronny Brede Aase (36) er aktuell med Discovery-serien, «Et hardt liv med Ronny».

I serien prøver programleder Brede Aase å finne ut hvorfor hjernen hans tillater han å ta dårlige valg, selv når han vet at det ikke er bra for ham.

Med hjelp av eksperter utforsker han tematikken, og ser på hvorfor vi mennesker driver med ting vi vet vi bør kutte ned eller ut.

– Det jeg innså da jeg snakket med andre om å lage serien, var at andre umiddelbart kjente seg igjen i tematikken. Alle har en vane eller uvane de vet de burde kutte mer eller mindre ut av livet sitt, sier Brede Aase til God kveld Norge.

Programlederen forteller at serien først og fremst skal være underholdende og morsom, men at han også ønsker at seerne skal lære litt om hvorfor vi gjør som vi gjør.

– Vi har masse mekanismer i hodet vårt. Jeg har bare badet i hvor mye rart det er i hodet vårt.

I serien tester programlederen kjent promilleteori. Se svaret hans nederst i denne saken.

– Ingen «quick fix»

Programlederen forteller at han lærte mye om seg selv i løpet av innspillingen.

Blant annet lærte han at han alltid finner en god unnskyldning for å gjøre ting som han egentlig vet er dumme valg. Han trekker fram å røyke på fest, og å velge usunne alternativer til middag.

– Jeg lærte at jeg er verdensmester i å rettferdiggjøre ting. Jeg røyker ikke til vanlig, men jeg røyker på fest.

– Jeg finner også argumenter for når jeg har hatt en lang dag på jobb, så fortjener jeg å spise en burger i stedet for å lage meg laks til middag.

Brede Aase forteller at han snakket mye med eksperter i løpet av innspillingen, som kunne fortelle litt mer om hvorfor han tok disse valgene.

– I serien snakker jeg med hjerneforskere om hvordan man kan gjøre hjernen levedyktig over lengre tid. Det de forteller er at du må jobbe med hjernen på samme måte som du jobber med resten av kroppen.

Programlederen påpeker at det ikke er noen «quick fix» å forandre hjernens tankemønster, men at det hjelper å vite hva som skjer i hjernen.

– Etter hvert som jeg forsto at jeg er god på å rettferdiggjøre, og har skjønt hvorfor jeg gjør det og hvordan hjernen velger å gjøre det - da kan jeg avsløre og identifisere atferden.

– På den måten blir det kanskje lettere å unngå de samme feilene. sier han.

– Jeg får fnatt av det

Avhengighet er et sentralt tema i løpet av serien, og programlederen ser blant annet nærmere på hvordan mobilavhengighet påvirker oss.

– Jeg har snakket med eksperter som forteller at åtte av ti nordmenn sier de er avhengige av mobilen, men gjør ingenting med det.

– Det fikk meg til å tenke «herregud, hva er det vi driver med?». Vi er på vei inn i en kjempeavhengighet hele gjengen.

Brede Aase forteller at han selv opplever et ubehag ved å legge bort mobilen. Det har vært en oppvekker for programlederen, som resulterte i at han og kona, Tuva Fellmann (35) har begynt å legge vekk telefonen etter arbeidstid.

LEGGER VEKK TELEFONEN: Ronny Brede Aase og kona Tuva Fellmann vil ikke at mobilen skal ta opp for mye av tiden deres sammen med datteren. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Mens vi har ettermiddagen med datteren vår så legger vi vekk mobilen.

– Vi kan ikke la småbarnslivet forsvinne i mobilen, altså. Jeg får fnatt av det, sier han.

Testet lykkepromillen

I God kveld Norges studio avslører Brede Aase at han tester ut en rekke eksperimenter og teorier i løpet av serien.

– Vi gjør sosiale eksperiment på andre, men vi gjør også noen ting for å sjekke om vi kan endre vaner og uvaner på meg også.

En av teoriene som programlederen sjekker ut kommer fra den Oscar-vinnende filmen «Et glass til».

I filmen bestemmer fire menn seg for å gjennomføre et vitenskapelig forsøk. De vil teste en teori om at mennesker fungerer bedre med en alkoholpromille på 0,5.

– Jeg prøvde da å leve livet mitt på en lykkepromille på mellom 0,3 og 0,6 - aldri gå over og aldri gå under.

Den første dagen tar programlederen seg en tur på IKEA i lykkerusen.

EKSPERIMENT: Programleder Ronny Brede Aase tester en rekke teorier og eksperimenter i løpet av serien. Foto: Steinar Marthinsen / God kveld Norge.

– Jeg brukte vel fem timer på IKEA fordi jeg måtte bruke tid på å drikke meg opp igjen på lykkepromille, forteller han.

– Det er så nitrist og stusslig at du aner ikke. Jeg ble så flau over meg selv, der jeg surret rundt. Samtidig som jeg var litt full, så det «kicket» inn en viss angst også.

Brede Aase deler åpenhjertelig at det ikke tok lang tid før eksperimentet gikk fra å være morsomt, til vanskelig å gjennomføre.

– Jeg ble overrasket over hvor fort jeg synes det ikke var gøy lengre. Det verste var nok at jeg fikk fyllenerver og noia hele tiden.

– Jeg snakker jo med en som har lang erfaring med alkoholisme i serien. Han sa det er helt unaturlig å dra inn alkohol i en setting der det ikke hører hjemme, og det var nok det jeg kjente mest på - at jeg begynte å få litt konstant fyllenerver og noia for å være en litt full person i alle settinger.

På grunn av ubehaget ser programlederen seg nødt til å avslutte eksperimentet før planen.

– Grunnen til at jeg drikker alkohol er jo ikke for drikken i seg selv, men fordi jeg synes det er en fin aktivitet å drikke øl sammen med venner.

– Eksperimentet var et forferdelig opplegg, avslutter han.

Serien «Et hardt liv med Ronny» har premiere førstkommende søndag, på TV Norge og Discovery+.