Taylor Swift slår egen rekord

Albumet 1989 (Taylor's Version) er nå det mest solgte albumet i Amerika i 2023 på under én uke, ifølge The Hollywood Reporter.

Det ble gitt ut 27. oktober, og har allerede toppet Billboard 200, med over 1,6 millioner solgte enheter i USA, og 3,5 millioner globalt.

Det gjør henne til den første artisten som har hatt seks nummer én albumdebuter med over 1 millioner solgte enheter i historien.

Spilt inn gammelt album

Det nye albumet er en nyinnspilling av albumet hennes fra 2014 med samme navn.

Albumet har nå overgått den første ukens salg fra 2014, og gjør albumet til en større debut enn originalen.

Swift slår også sin egen rekord med det «mest strømmede Spotify-albumet» på en dag.

Hun hadde nemlig den forrige rekorden med albumet «Midnights» fra 2022.

Mangler to album

1989-albumet er det fjerde albumet 33-åringen har spilt inn på nytt, etter at hun tok et oppgjør med sin tidligere manager Scooter Braun og plateselskapet Big Machine Records om rettighetene til sin egne album.

Tidligere har hun sluppet «Fearless (Taylor’s Version)», «Red (Taylor’s Version)» og «Speak Now (Taylor’s Version)».

Det nyeste albumet innholder alle de originale sangene fra 2014, pluss fem nye sanger.

De mest kjente sangene fra 1989-albumet er sanger som «Shake it off», «Bad Blood», «Wildest dreams» og «Blank Space».

Nå mangler det kun to album for å fullføre katalogen med nyinnspillede versjoner: «Taylor Swift» fra 2006 and «Reputation» fra 2017.