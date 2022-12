Taylor Swift avslører ny karrierevei

Det har blitt bekreftet at Taylor Swift gjør sin debut som filmregissør med «Searchlight Pictures».

Filmselskapet er tidligere kjent for å ha produsert blant annet «Black Swan», «The Shape of Water» og «Nomadland».

Ifølge Variety har originalmanus blitt skrevet og ferdigstilt, men ingen detaljer rundt rollebesetning eller utgivelsedato er kjent på dette tidspunktet.

Det er imidlertid ikke den første gangen artisten prøver seg bak kameraet.

Hun har tidligere stått for regien på flere av musikkvideoene sine, blant annet den 15 minutter lange kortfilmen hennes, «All Too Well».

I videoen har hun fått med skuespillerne Sadie Sing (Stranger Things) og Dylan O'Brien (The Maze Runner).

Anerkjent filmfestival

Swift avslørte ambisjonen om å få en fot innenfor filmbransjen når hun besøkte filmfestivalen i Toronto tidligere i år.

– Jeg vil gjerne fortsette å ta små skritt fremover, sa hun og fortsatte:

– Jeg tror jeg er på et sted der det neste steget er et stort et. Det blir å forplikte seg til å lage en film. Jeg hadde elsket å få den muligheten, fordi jeg absolutt elsker å fortelle historier på denne måten.

Prisvinnende artist

GRAMMY-VINNER: Swift har vunnet flere Grammy-priser. Til venstre er fra 2010, da hun vant fire gullbelagte trofeer. I 2021 vant hun en Grammy for årets album. Foto: Lucy Nicholsen / Reuters, Kevin Mazur / AFP

Nyheten om Swifts spillefilmdebut kommer noen få uker etter sangeren vant «Best Video» og «Best Longform Video» for den selvregisserte «All Too Well»-kortfilmen ved American Music Awards.

Tidligere i november ble det også kjent at kortfilmen mottok en Grammy-nominasjon for beste musikkvideo.

I løpet av sin musikkarriere har Swift hele 42 nominasjoner og elleve Grammy-priser å vise til.