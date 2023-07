Taylor Swift annonserer flere nye konserter

NYE SHOWS: I mens flere er på billettjakt til å se superstjernen neste år, kunne Swift dele at de legger til 14 nye konserter. Foto: Ashley Landis

– Jeg kan virkelig ikke holde begeistringen min inne, fordi vi legger til 14 nye show til «The Eras Tour», skriver Swift på Instagram.

Onsdag kunne den amerikanske superstjernen Taylor Swift (33) dele gladnyheten for sin følgerskare på 226 millioner.

Popstjernen utvider «The Eras Tour» i 14 byer. Men ikke Oslo og Norge.



Byer som Stockholm, London, Edinburgh og Amsterdam vil alle få besøk av 33-åringen i én ekstra dag.

Stjernen avslørte også at musikkgruppen «Paramore» vil varme opp for henne under hele den europeiske turneen.



– Hayley og jeg har vært venner siden vi var tenåringer i Nashville, og nå får vi boltre oss sammen gjennom Europa neste sommer? Jeg skriker, skriver Swift.



Fanklubben «Norske Swifties» har over åtte hundre medlemmer på Facebook. Der skriver flere at de tror det blir «enormt vanskelig» å få billetter.

Med 14 nye shows senker andre skuldrene mer ned, og håper på å få se stjerna skinne neste år.

Swift legger til 14 nye datoer i Stockholm, Paris, Portugal, Lyon, Edinburgh, Liverpool, London, Dublin, Amsterdam, Milano, Gelsenkirchen, Warszawa og Wien.