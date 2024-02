Tårevåt avskjed for første lag ut: – En skikkelig blemme

I kveldens episode av «71 Grader Nord – Team» måtte det første laget takke for seg.

Etter en intens etappe som inkluderte alt fra sykkel, vannsport og gåturer i fjellterreng, var det til slutt håndballsøstrene Heidi Løke (41) og Lise Løke (39) som måtte forlate konkurransen.

I den anledning har God kveld Norge pratet med Løke-søstrene, som forteller at skuffelsen var stor da de fant ut at de måtte forlate programmet.

– Vi var absolutt ikke klare til å dra hjem. Vi hadde så mye mer å gi. Men vi gikk på en skikkelig blemme ute på vannet, forteller Heidi.

– Kan takke oss selv



Søstrene hadde problemer med å finne den ene posten da de padlet kajakk, og brukte to timer mer enn de andre makkerparene på å finne posten på vannet.

Likevel var det en jevn konkurranse mellom Løke-søstrene og laget som besto av Magan Gallery (29) og Hanna-Martine Baller (24).

– Men vi kan bare takke oss selv, vi gjorde en skikkelig blemme som sagt og det var kjedelig at det var i den avgjørende utslagskonkurransen. Hadde vi hatt den blemma i etappen før, så hadde den ikke hatt noe betydning, men sånn er «71». Vi dreit oss skikkelig ut, forteller Heidi.

TØRKER TÅRENE: Heidi Løke tørker tårene etter det sure tapet. Foto: Skjermbilde / TVNorge/ 71 Grader Nord - team

Lise forteller at hun var veldig skuffet og lei seg da hun forsto at de var første lag ut.

– Skuffet over at vi klarte å tabbe oss ut da det gjaldt som mest, lei meg fordi vi hadde fått til og gjort så mye bra i løpet av oppholdet, også var det slik det skulle ende. Vi var ikke slitne fysisk, og hadde mye mer å gi.

– Ingen dårlige tapere

Til tross for et surt tap, understreker Heidi at hun og søsteren unnet det andre laget seieren.

– Vi er ingen dårlige tapere. Vi ville veldig gjerne gå videre selv, men vi unner Magan og Hanna seieren over oss. De hadde hatt mye motgang gjennom hele 71 og de fortjente en opptur.

Videre forteller Heidi at 71-deltakelsen har gitt mersmak til mer TV med søsteren, Lise.

– Jeg vil oppsummere 71-eventyret som helt magisk. Virkelig et minne for livet sammen med Lise. Vi har blitt kjent med fantastisk fine folk i de andre deltakerne.

Også Lise har bare gode ord å si om 71-reisen, og forteller at hun gjerne hadde deltatt enda en gang.

– Deltakerne var suverene, en fantastisk gjeng og vi sitter igjen med venner for livet. Crewet, klærne, maten - alt var i toppklasse! 71-familien fortjener all ros de kan få.

Til slutt forteller Heidi at deltakerne har hatt kontakt gjennom en felleschat på Instagram.

– Vi har møttes fire ganger etter at 71-eventyret var ferdig i høst. Så vi har jevnlig kontakt med alle sammen. Vi skal også treffes igjen for å se en av sluttetappene. En fantastisk fin gjeng, sier hun.