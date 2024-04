Tar oppgjør med kritikken: – Aldri i nærheten av en spiseforstyrrelse

MINEFELT: Kristin Gjelsvik tok mandag til sosiale medier for å snakke om det hun mener er et skummelt og vanskelig tema. Foto: Skjermdump / God morgen Norge

Mandag kveld tok influenser og TV-profil Kristin Gjelsvik (37) til Snapchat for å snakke om kommentarene hun har fått på egen kropp de siste årene.

– Nå skal vi snakke om noe jeg har gruet meg til å ta opp, og ikke minst som er vanskelig og skummelt å snakke om, innleder influenseren.

Hun forteller at hun har mottatt «utrolig mange» kommentarer på kroppen, etter at det ble slutt med henne og eksen, Dennis Poppe Thorsen (31).

– Jeg gikk jo litt ned i vekt. Det var ikke bare fordi jeg gikk gjennom en livskrise, men også gjennom en livsendring, forklarer hun.



– Aldri en spiseforstyrrelse



Gjelsvik forteller at hun har blitt kalt dobbeltmoralsk og at hun har fått mange negative reaksjoner på at hun i fjor sommer la ut noen bilder i bikini fra stranden.

– Så var det bare sånn «din dobbeltmoralske kjerring». Det var på det nivået. Hvordan i helvete jeg kunne vise meg i bikini, jeg som hadde vært så jævlig forbanna på alle andre som hadde gått i bikini. Da følger du faktisk ikke med.

– Jeg har aldri noensinne kritisert noen for å ha på seg en bikini, eller vist kroppen sin på en strand i Syden. Aldri. Min store hjertesak og det jeg kritiserte, var normalisering av plastisk kirurgi og seksualisering av kvinnekroppen i kommersiell sammenheng. Det er det jeg har tatt opp.

Hun forteller at kommentarene overrasket henne.

– Det å kommentere kroppene til folk skal man være så sykt forsiktig med, man vet aldri hva vedkommende går gjennom. Jeg skal love dere at jeg har aldri vært i nærheten av en spiseforstyrrelse.

SNAKKER UT: Kristin Gjelsvik snakker om kommentarene hun har fått den siste tiden. Foto: Skjermdump fra Snapchat

Pizza sju dager i uken



Gjelsvik sier videre at hun tidligere «ikke har brydd seg om hva hun har puttet i munnen».

– Jeg spiste ekstremt usunt før. Jeg ga faen i min egen helse og jeg hadde ingen problemer med å snakke høyt om det, sier hun og fortsetter:

– Det skjedde åpenbart ganske mange ting med kroppen min, da jeg sluttet å trykke i meg all den dritten jeg trykket i meg på et tidspunkt der.



Influenseren forteller at hun har fått gode helsegevinster av å legge om kostholdet.

– Fy flate så mye energi, så mye overskudd, så bra jeg følte meg i det jeg sluttet å spise pizza sju dager i uken. Det var på det nivået. Så mye ultraprosessert mat. Det var så vidt det var en grønnsak.



En dag så hun seg i speilet og tenkte «hva har skjedd?».

– I det øyeblikket kjente jeg at dette er ikke deg, du trives ikke. Da tok jeg et valg. Jeg ønsket å ta vare på kroppen og helsen min, jeg ønsket å være en aktiv mamma, ikke bli helt utslitt bare av å gå opp fire trappetrinn.

Beskyldninger og kritikk

Med vektnedgangen og livsstilsendringene, kom også kritikken.

– Det var beskyldninger om at jeg var anorektisk, og en del kommentarer på at jeg var så dobbeltmoralsk.

Gjelsvik understreker at hun gjorde endringer for å få det bedre med seg selv.

– Jeg sier ikke at man ikke skal kose seg, men vi er jo en «kose seg»-nasjon. Vi skal jo kose oss hele tiden. Men jeg koser meg med frukt og grønt, så blir det selvfølgelig litt chips og smågodt her og der. Men det er bare ikke en like stor del av hverdagen min som før.



Ingens plass å kritisere

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, skriver i en epost til God kveld Norge at hun synes det er trist at Gjelsvik får kritikk for vekten sin, uansett hva som er årsaken.



– En spiseforstyrrelse er en lidelse og ikke noe du bevisst går inn for å få. Har du en ønsket vektnedgang og et mål om et sunnere liv, er det ikke noen sin plass å kritisere dette.

TRIST: Generalsekretær i Rådet for psykisk hele mener det er trist at Kristin Gjelsvik mottar kritikk for vekten sin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gundersen mener at dersom noen opplever at influensere fremmer usunne idealer knyttet til vekt, bør de satse på en konstruktiv og omsorgsfull dialog fremfor «offentlig skittentøyvask».

Hun presiserer at hun ikke kjenner til denne saken spesifikt, men på et generelt grunnlag mener hun at det å «beskylde» noen for å ha en psykisk lidelse, som en spiseforstyrrelse, «virker søkt».

– Dersom du tenker at noen har en lidelse, bør du gå forsiktig frem, være inviterende og foreslå tiltak som kan gi hjelp, bedring og mestring knyttet til lidelsen. En spiseforstyrrelse er ikke noe du frivillig får; det er en sykdom du trenger hjelp til å takle.

Generalsekretæren peker likevel på flere grunner til at folk kan ha reagert på Gjelsviks vektnedgang.



Kan tolkes som bekymring

– Dersom man ikke er åpen på livsstilsendringer og det ikke ligger en grunnleggende forståelse i bunn på hvordan er livskrise påvirker deg, kan rask vektnedgang bli vanskelig å tolke.

Hun understreker at selv om en influenser kanskje opplever å ha fortalt om dette gjentatte ganger, er det ikke en selvfølge at alle får med seg alt på en plattform som Snapchat, der innleggene forsvinner etter kort tid.



– Da blir historikken borte, og nye innlegg blir ikke satt i kontekst.

En annen grunn, ifølge generalsekretæren, kan være at engasjementet også kan tolkes som bekymring.

– Hvis noen lurer på om du kan ha utviklet en spiseforstyrrelse, er det ikke nødvendigvis en beskyldning, men kan også være en bekymring og et reelt ønske om å sjekke om noen har det bra, sier hun og fortsetter:



– Her kjenner ikke jeg detaljene i hva disse såkalte «beskyldningene» har gått ut på, men ord og språk fanger, og ord kan fremstå hardere dersom de mangler samtidig forankring i person, situasjon og relasjon.

Som offentlig person mener Gundersen at det er flere ting mange bør tenke på når man skal snakke om mat og vektreduksjon.



– Alle mennesker bør være forsiktige med å fremme skjønnhetsidealer knyttet til vekt, og offentlige personer har et særlig ansvar. De bør aldri fremme usunn mat og unødig vektnedgang, men fokusere innsatsen på denne fronten til det som er helsefremmende.

– Vi heier på trening, rutiner og sunn mat, men tenker at dersom vi ble bedre til å akseptere at kropper er ulike og at skjønnhet har mange former, så ville vi unngått store deler av det uniforme idealet som nå legger utilbørlig press på å passe inn i konstruerte skjønnhetsmaler uten rot i virkeligheten.