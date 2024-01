Tar grep etter KI-porno av popstjerna

De siste dagene har det florert flere KI-genererte pornobilder av popsensasjonen Taylor Swift (34).

Det har fått skarpe reaksjoner fra Taylor Swift-fansen og politikere som reagerer sterkt på at bildene av artisten har fått stor spredning på X.



Nå har X, tidligere Twitter, tatt grep for å hindre spredningen, ifølge Variety.

– Midlertidig handling

Fra og med lørdag ble alle søk på X etter «Taylor Swift» blokkert, og i stedet kom en feilmelding som sa: «Noe gikk galt. Prøv å laste på nytt.»

– Dette er en midlertidig handling og gjort med stor forsiktighet da vi prioriterer sikkerhet i dette problemet, sier sjef for forretningsdrift i X, Joe Benarroch i en uttalelse.

Flere brukere påpeker imidlertid at det ser ut til at X bare blokkerer den spesifikt «Taylor Swift» – og at et søk etter for eksempel «Taylor KI Swift» fortsatt er tillatt.



Synlig i 17 timer

Et av de falske bildene av den amerikanske megastjernen hadde 47 millioner visninger før det endelig ble fjernet torsdag. Ifølge amerikanske medier var bildet synlig på plattformen i 17 timer.

Analytikere sier ifølge nyhetsbyrået AFP at X er blant de største plattformene for porno i verden.

Selskapets praksis med nakenbilder er langt mer liberal enn for eksempel Facebooks og Instagrams.



I en uttalelse sier X at nakenbilder uten samtykke, såkalt Non-Consensual Nudity (NCN), er forbudt på plattformen og at de har «nulltoleranse» for dette.

– Vi fjerner aktivt alle identifiserte bilder og iverksetter de tiltakene som trengs mot kontoene som er ansvarlige for å poste dem, heter det videre.