Tar forholdet ett steg videre

I løpet av åtte uker har totalt 31 single mennesker entret den luksuriøse «Love Island»-villaen på Gran Canaria.

I kveld ble det endelig avslørt at paret som stakk av med den gjeve serien ble Henrik Fossedal (29) og Elisabeth Henriksen Reither (28). Men mer ble avslørt under finalekvelden.

Paret tar nemlig forholdet ett seg videre.

Paret som har sjarmert en hel nasjon med deres kjærlighetshistorie og vært i par siden dag én av programmet, ble kjærester mot slutten av programmet.



Under finalefesten fredag kveld, avslørte de overfor TV 2 at avstandsforhold på ingen måte blir et problem.

– Vi blir samboere, røper Elisabeth og fortsetter:



– På fredag flytter Henrik og meg inn i en leiligheten i Oslo.



– Når bestemte dere dere for dette?

– Planen var at jeg skulle komme til hun i sommer, siden jeg har sommerjobb her og så komme tilbake på studiet, sier Henrik og fortsetter:

– Men jeg flytter for kjærligheten, sier Henrik til TV 2.