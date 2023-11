Tar drastiske grep i kampen om våpenhvile

Cynthia Nixon (57) har gått i sultestreik sammen med flere andre for en permanent våpenhvile i Israels krig mot Gaza.

«Sex and the City»-stjernen var med på en demonstrasjon utenfor Det hvite hus på mandag. Det skiver Deadline.



– Som mor til jødiske barn, og hvor besteforeldre er Holocaust-overlevende, har jeg blitt bedt av min sønn om å bruke stemmen min for å si så tydelig som mulig at «aldri igjen» skal bety «aldri igjen» for alle, uttalte hun i talen sin.

Grunnen for sultestreiken er for palestinere som verken får vann eller mat på grunn av Israels blokade. Streiken pågår hele uken.

HOLDT TALE: Skuespillerinnen talte under demonstrasjonen. Foto: Nathan Howard

– Lei av folk som bortforklarer



Skuespilleren sa videre at vi stadig får det samme budskapet: at palestinske liv er mindre verdt.

Et annet poeng hun trakk frem i talen er at Israel skal ha drept flere sivile i Gaza på sju uker, enn antall drepte i Afghanistan i 20 år med krig.

– Jeg er lei av folk som bortforklarer dette ved å si at sivile tap er en rutinemessig krigsmengde. Det er ikke noe rutine med disse tallene. Det er ikke noe rutine med disse dødsfallene.

Skuespilleren kom også med en oppfordring til Joe Biden, hvor hun ba presidenten forestille seg at de var hans barn.

Vil utvide våpenhvilen

Den israelske regjeringen kunngjorde i forrige uke at de hadde kommet til enighet med Hamas-ledelsen om en midlertidig våpenhvile for å utveksle gisler holdt av Hamas med palestinske fanger.

Torsdag morgen annonserte både Israel og Hamas at våpenhvilen på Gazastripen forlenges. Ifølge Hamas utvides den med ett døgn.



Ifølge ledere for Egypts statlige informasjonstjeneste, Diaa Rashwan, jobber Egypt og Qatar for at våpenhvilen i Gaza blir utvidet med to dager.