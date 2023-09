Tale (18) om de intime scenene med kjæresten: – Det er ikke romantisk i det hele tatt

Tale Torjussen (18) er klar for å vise frem andre sesong av ungdomsserien «VGS».

Fredag morgen er det premiere på andre sesong av den populære ungdomsserien «VGS» på NRK, hvor hele tre episoder blir sluppet.



I forkant av premieren møtte God kveld Norge Tale Torjussen (18), som spiller rollen «Amalie» i serien.

Serien er så å si ferdigstilt og Torjussen gleder seg til å vise seerne neste sesong.

– Jeg gleder meg og håper at folk kommer til å like den også. Mitt inntrykk er at denne sesongen er litt mer alvorlig. Det er fortsatt en enkel underholdningsserie, men denne sesongen tar opp litt mørkere og mer alvorlige temaer, sier hun.



– Det er ikke romantisk

Det er lite 18-åringen kan røpe om neste sesong, men det hun kan si er at sesong to bygger videre på der første sesong slapp.

Og et blygt smil dukker opp når siste scene blir nevnt.

Sesong én avslutter i et hett kyss mellom hennes karakter og rollen «Jakob», spilt av Valdemar Irgens.

– Hvordan er det å spille inn sånne scener?

– Det går egentlig fint. Vi har fått flere timer øving før vi spiller inn. Vi får regi og blir fortalt hvor vi skal ha hodet eller føttene. Det er veldig detaljert, så jeg føler meg veldig trygg og avslappet på sett. Alt er veldig planlagt.

– Det er ikke romantisk i det hele tatt, legger hun lattermild til.

Likevel har romantikken mellom Irgens og Torjussen blomstret. Nylig bekreftet paret at de også har et forhold bak skjermen.

KJÆRESTER: «VGS»-skuespillerne Tale Torjussen og Valdemar Irgens har en flørt både foran og bak kamera. Foto: Skjermbilde @ valdemar.irgens / NRK

Levde i en boble

Torjussen forteller at det hele startet med at paret bare var venner.

– Egentlig så har hele gjengen blitt veldig nære på sett. Det føles nesten som at man er på en leirskole. Man er i en boble, og du ser de samme menneskene morgen til kveld, også henger man etterpå.

Da innspillingen av første sesong var ferdig og bobla sprakk, forteller 18-åringen at det plutselig føltes rart å ikke se hverandre igjen.

– Ingenting skjedde før innspillingen var ferdig, men vi fortsatte å henge etter hvert, og det var da det hele startet.

Paret har lenge holdt romansen under radaren, og hun innrømmer at det har vært godt at ikke alle har visst om det fra start.

– I starten vet man ikke hva det blir til, så vi syns det var greit å holde det veldig nede.

De første to ukene var det kun de to som visste om forholdet.

– Det har vært veldig fint å kunne finne ut av forholdet før vi gikk ut med det. Jeg føler at med en gang man forteller om det, blir det mer ekte.

– Nå går det på en måte helt fint å dele det, fordi det har vært oss så lenge. Vi følte ikke så mye på det da nyheten kom ut, det var ikke så stor nyhet for oss lenger. Derfor føltes det riktig å gå ut med det. Nå er det normalen.



KLEINT: Tale Torjussen syns fortsatt det er litt rart å se seg selv i kjærlighetsscener. Foto: Anette Tjemsland/God kveld Norge

Takler kritikken

Det har ikke vært mangel på reaksjoner på serien ifølge Torjussen.

– Heldigvis opplever jeg at jeg får mest positive reaksjoner. Selvfølgelig hører jeg også negative ting, men det kommer med rollen. Jeg har lært meg å takle det, og være stolt av det selv, sier hun og fortsetter:

– Jeg prøver å huske på at jeg gjør en jobb, jeg har ikke hatt noe regi eller bestemt noe over serien. Jeg spiller bare min rolle. Det føles som om det er lett å kritisere oss, fordi det er vi som syns, men det går for det meste fint.

Ungjenta har blitt vant til å se seg selv på skjermen, og drømmen er å kunne leve av skuespill.

Hun innrømmer at hun har sett alle episodene av VGS, og at hun kommer til å se alle episodene av sesong to også.

– Jeg har en scene i sesong to som er veldig emosjonell. Den gleder jeg meg veldig til å se. Etter jeg spilte inn den scenen så var jeg veldig stolt av meg selv. Jeg håper det blir godt mottatt.

Blir fortsatt småflau

Det er likevel ikke alt hun gleder seg til å se, og svaret kommer raskt på hva hun gruer seg til å se:

– Kjærlighetsscenene. Det er litt kleint, og fortsatt litt rart å se seg selv i den settingen.

– Har foreldrene dine sett alt?

– Mamma har sett alt, pappa har sett litt. Det er litt rart, men de vet jo også at det er skuespill. Men da de klinescene kom ut, ville jeg ikke se det sammen med familien. Da blir jeg litt småflau.

Med tanke på den voksende flørten mellom «Jakob» og «Amalie», kan det se ut til at det blir en «klein» høst for Torjussen fremover.

Likevel gleder hun seg mest til å vise hva hun har jobbet med.