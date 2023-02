SZA tildelt prestisjetung pris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den Grammy-vinnende sangeren og låtskriveren vil bli hedret under Billboard Women in Music Awards 1. mars

WOMAN OF THE YEAR: Sangeren og låtskriveren er kåret til Woman of the year. Foto: Evan Agostini

Fredag morgen ble det avslørt at artist og låtskriver SZA, er kåret til Woman of the year, under årets Billboard Women in Music Awards.

SZA er kjent for store hits som «Kill Bill»,« Love Galore», «All the stars» med Kendrick Lamar, og «Kiss me more» med Doja Cat. Sistnevnte vant prisen for «Best Pop Duo/Group Performance» under fjorårets Grammys-utdeling.

Årets Billboard-utdelingen holder plass i Los Angeles 1. mars.

– Siden hun dukket opp på scenen i 2017, har SZA trosset sjangere og stadig gitt ut rå, kraftige sanger som har landet hennes musikk på Billboard-listene, sier Billboards redaksjonssjef Hanna Karp.

– Utgivelsen av hennes siste album, «SOS», har styrket henne som en tydelig kraft innen moderne R&B, og sendt henne inn i «superstjernestatus». Vi gleder oss til å hedre henne som Årets kvinne, avslutter hun.

SZA på scenen under årets Grammys-utdeling. Foto: Chris Pizzello

Menger seg blant de største stjernene

Tidligere år har store navn som Billie Eilish, Ariana Grande, Madonna, Lady Gaga og Taylor swift motatt den hederlige prisen for Woman of the year.

Fjorårets vinner ble 19-år gamle Olivia Rodrigo, som fikk rakettfart på karrieren etter hun slapp sin første singel «drivers license», som brøt rekorder verden over.

Andre prismottakere ved årets seremoni inkluderer Kim Petras for Chartbreaker Award, etter suksessen sammen med Sam Smith, med sangen «Unholy».

Lana Del Rey får også med seg en pris hjem, for Visionary Award.