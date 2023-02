Synnøve Skarbø er singel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Synnøve Skarbø bekrefter at hun ikke lenger er i et forhold.

I den nyeste episoden av «Synnøve og Vanessa», bekrefter Synnøve Skarbø (52) at hun har blitt singel.

– Den største forskjellen for meg på fjoråret og 2023 er at jeg har blitt singel. Det er i grunn alt jeg har lyst til å si om den saken, sier hun i podkasten.

Det var i 2021 Skarbø kunne fortelle at hun hadde fått seg kjæreste, uten å avsløre hvem han var.

Da programlederen var på besøk hos God kveld Norge, sammen med podkast-makker, Vanessa Rudjord, kunne hun fortelle at hun møtte kjæresten gjennom podkasten.

– Jeg traff han faktisk gjennom podkasten. Han var annonsør helt i begynnelsen av podkasten vår, fortalte Skarbø om sin nye flamme.

Videre avslørte hun at de begge var i et forhold da de møttes første gang, og at kjærligheten ikke blomstret før de møttes som single en stund senere.

– Han møtte oss tilfeldigvis på byen, sier Skarbø og forteller at de da tok opp kontakten igjen.