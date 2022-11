Sykmeldt etter innspilling: – Intenst og krevende

Som den siste originale forræderen, prøver Cathrine Fossum (44) å lure de lojale trill rundt, for å selv ikke bli avslørt.

Den folkekjære TV 2-profilen legger ikke skjul på at deltakelsen i det nye programmet har vært tøff.

Etter en krevende innspilling, valgte programlederen å sykmelde seg i et par dager, for å hente seg inn etter spillet.

– Det var først og fremst for å kunne være til stede her hjemme, men også fordi det var godt å omstille seg og koble seg tilbake på hverdagen. Det var en veldig intens og krevende innspilling, samtidig som det har vært interessant og litt gøy, ler hun.

GODE VENNER: Nyhetsankeren forteller at hun har fått flere gode venner fra forræder-innspillingen. Dette gjorde at hun slet med mye dårlig samvittighet i spillet. Foto: Ole-Martin Sandness

– Konstant dårlig samvittighet

Fossum forklarer at hun tenkte mye på familien, som under innspillingen lå hjemme med korona.

– Jeg trengte et par dager på å lande, i tillegg hadde jo familien vært dårlig, så jeg tenkte også jeg skulle bruke litt tid på å passe på dem.

Ikke nok med at hun tenkte mye på familien som lå syke hjemme, for som forræder, lurer TV-profilen gode venner.

– Det er gøy å se på det nå, men der inne hadde jeg konstant dårlig samvittighet. Det er en ubehagelig følelse å gå med 24 timer i døgnet.

Til tross for at det var en krevende situasjon å skulle stå i, mener Fossum at det er en god erfaring å ha med seg videre.

– Det å måtte stå i en ubehagelig situasjon, hvor man ikke kan velge selv når man skal forlate den, tror jeg er en god erfaring. Nå kan jeg le av hvor godt inni den reality-bobla jeg var og hvor intenst jeg følte på det.

TYNNES UT I REKKENE: Nå er det kun seks spillere igjen. Foto: Espen Solli

– Drar seg til rundt mor nå

Fossum forteller at hun har vært spent på å se seg selv i rollen på TV. For selv om hun er et kjent TV-fjes for mange, er rollen som forræder helt annerledes fra slik vi er vant til å se henne.

– Jeg har jo jobbet med TV i mange år, men har aldri vært med på en reality-serie før. Jeg har vært spent og gruet meg litt, men føler det har vært unødvendig å bruke energi på, fordi det har blitt veldig bra.

Videre forteller hun at familien benker seg foran TV-skjermen på fredager, for å se på mor i huset lure de andre deltakerne.

– Både Anders og barna synes det er morsomt å følge med på. Nå tror jeg de skjønner hvorfor jeg var sliten da jeg kom hjem. I tillegg tror jeg de synes det er morsomt at jeg er forræder og får se hvordan mamma lusker rundt på nattestid i kappe.

– Jeg tror de synes at det er gøy at jeg får det til såpass bra, men jeg tror også de ser at det drar seg til rundt mor nå.

Uoppdaget skuespiller-talent

Flere seere har latt seg imponere over Fossum i rollen som forræder. Hennes ro og omsorg for de andre deltakerne, kommer godt frem i programmet.

– Jeg er jo egentlig bare meg selv, og så prøver jeg å forråde så lite som mulig. Jeg husker at jeg tenkte første dagen at «hvis skal jeg klare dette, så er jeg nødt til å tenke at jeg er lojal».

– Jeg ser jo likevel at jeg gjør jobben min bra, jeg må jo være med i spillet og på å ta avgjørelser. Kanskje jeg har et uoppdaget, bittelite skuespiller-talent et eller annet sted, ler TV 2-profilen.

Latter og tårer

Nyhetsankeren forteller at hun tok et bevisst valg om å ikke ta mye plass, men at hun med tiden har blitt mer aktiv i spillet.

– Det handlet om at jeg var redd for å bli konfrontert, fordi jeg synes det var så ubehagelig. Jeg ser jo at jeg har meldt meg mer på spillet nå og det handler om overlevelse. Det å være så usynlig som jeg var en stund, ser jo rart ut, så jeg måtte finne en balanse der.

Fossum har felt flere tårer i spillet og forklarer at det var ekte følelser og ikke en del av spillet.

– Reaksjonen jeg fikk i frokostsalen, hvor jeg ble veldig lei meg, er ekte. Jeg hadde sovet lite, familien min var syk, så jeg var bekymret for dem, i tillegg til at jeg hadde dårlig samvittighet. Man aner heller ikke hvem som sitter der eller hva som møter deg, så jeg var frynsete og stresset flere dager. Det har vært en hel del latter og tårer for min del.