Swedish House Mafia kommer til Norge

Saken oppdateres!

– Legendene i verdens største DJ-gruppe Swedish House Mafia, er klare for å lage tidenes fest på Bislett Stadion når Findings fyller ti år i 2024.

Det skriver Findings Festival på Instagram.

Gruppen som består av Sebastian Ingrosso, Axel Christofer Hedfors (Axwell) og Steve Angello, er svenskenes største EDM-suksess ved siden av Avicii, som gikk bort i 2018.

I juni 2012 annonserte gruppen at de skulle oppløses og at de skulle kjøre i gang en siste turné ved navn «One Last Tour». Fem år senere fant de tilbake til hverandre, til fansens store glede.

DJ-gruppen er kjent for sanger som «Don't You Worry Child», «One», «Moth To Flame» og «Save The World».