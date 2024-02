Svindlere misbruker artistens navn: – Frustrerende

FORTVILER: Andreas Haukeland syns det er frustrerende at svindlere bruker hans navn for å lure til seg penger. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

De siste årene har flere kjendiser blitt misbrukt i ulike svindelforsøk i sosiale medier.

I sommer valgte blant annet TV 2 å anmelde etter at falske annonser av tidligere TV 2-profil Cathrine Fossum florerte på nett.

I desember advarte også God morgen Norge-kokk Wenche Andersen om at en falsk Instagram-konto var blitt opprettet i hennes navn.

Den siste tiden har God kveld Norge blitt gjort oppmerksom på at flere falske kontoer florerer, og denne gangen er det artisten Andreas Haukeland (30), bedre kjent under artistnavnet «Tix», sitt navn som blir misbrukt.

I 2022 skrev avisen Budstikka at Ronny ble svindlet av falsk «Tix»-profil, og i samme periode skrev Tønsberg blad om en TIX-profil som prøvde å svindle Camilla.



Når God kveld Norge tar kontakt med artisten for en kommentar, blir han alt annet enn overrasket.

– Forferdelig trist

– Dette har vært et vedvarende problem i over to år nå, og flere politidistrikter har tatt kontakt. Det opprettes flere titalls falske brukere ukentlig som utgir seg for å være meg, og for å lure folk for penger, sier Haukeland.

Han forteller at han har lagt merke til at svindlerne ofte innleder romantiske forhold med ofrene, og at de har en tendens til å sikte seg inn mot særlige sårbare mennesker.

– For eksempel er psykisk utviklingshemmede spesielt utsatt for svindel. Det samme gjelder nyskilte, enslige og eldre som ikke forstår internett så godt, mener Haukeland.

Han har selv opplevd at publikum tror det er ham de har snakket med på nett.

– Forrige konsert ble jeg møtt av en dame som ventet på meg i hotellobbyen. Hun hadde blitt lovet av en falsk bruker at vi skulle tilbringe tid sammen, hevder han.

Han forteller også om en annen dame som angivelig skal ha bestemt seg for å skilles fra mannen sin. Det fordi hun trodde hun hadde funnet kjærligheten med TIX.

– Det er forferdelig trist, sier artisten.

OFFENTLIGE BILDER: Tix foteller at svindlerne benytter seg av bilder av han som ligger offentlig tilgjengelig. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

– Frustrerende

Haukeland forteller til God kveld Norge at han aldri ville tatt kontakt med fans for penger.

– Svindlerne benytter seg av bilder og videoer som ligger offentlig tilgjengelig på Google og mine sosiale medier, forklarer artisten.



Han forteller at svindlerne til og med har gått så langt at de bruker navnene til familiemedlemmer for å overbevise ofrene om at kontakten med han er ekte.

– Det er frustrerende at navnet mitt misbrukes uten at jeg får stanset det, og at Instagram og Facebook ikke ser ut til å gjøre noe med problemet.

30-åringen forteller at de selvfølgelig har vært i kontakt med Meta, som står bak blant annet Facebook og Instagram, uten hell.

– Vanskelig å få gjennomslag for noe som helst, forteller han.

God kveld Norge har prøvd å få en kommentar fra Meta, uten hell.

– Vil aldri be noen om penger

Haukeland sier at han selv har blitt kontaktet, og forsøkt svindlet av falske kontoer som benytter seg av hans navn.

– Hvilke grep tar du og managementet ditt for å stoppe dette?

– Det virker helt umulig å stoppe det, fordi svindelen skjer i lukkede chattetjenester uten at vi er klar over det. Mange lar seg dessverre manipulere helt til det punktet at selv ikke deres nærmeste familie og venner klarer å overbevise dem om at de blir utsatt for svindel.

Artisten sier videre at de forsøker å avkrefte enhver relasjon folk mener å ha med han.

– Og vi presiserer stadig offentlig at jeg ikke kontakter fans privat, og at jeg aldri vil be noen om penger.

Han forteller at det står en offentlig uttalelse nederst på nettsiden hans som han vanligvis viser til når folk eller ofrenes nærmeste ikke klarer å bli overbevist om at det er svindel.

«TIX sitt navn blir dessverre ofte benyttet i forbindelse med svindel. TIX kommuniserer ikke gjennom private kanaler og vil aldri be om penger fra fans,» står det nederst på Tix sine egne nettsider.

– I tillegg legger jeg stadig ut advarsler på storyer, men svindlerne bortforklarer det med «denne kontoen er kun for de jeg har kontakt med privat».

– Det største problemet er at ofrene nekter å akseptere svindel som en mulighet, påpeker han.

– Har du noe du vil si til de som bruker navnet ditt i disse svindelforsøkene?

– Skulle gjerne sitert Liam Neeson fra filmen «Taken».

– Godtroende fans

Haukeland forteller at en av de siste politistasjonene som har tatt kontakt med ham var Sør-Vest politidistrikt.

– Av hensyn til taushetsplikt kan politiet ikke bekrefte eller uttale oss om vi har vært i dialog med Haukeland angående hendelsen som du beskriver, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Ingvild Anfinsen Sandal.

Men fag- og innføringsansvarlig for Nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt, Kaare Andre Ødegaard forteller at dette på generelt grunnlag er en tematikk politiet håndterer månedlig.

– Ofte er det snakk om godtroende fans av kjente personer som litt blåøyd tror at denne kjendisen har tatt kontakt med dem. Veldig raskt kommer det en eller annen plausibel grunn på at kjendisen trenger pengehjelp som gjør at «kjendisen» trenger hjelp av offeret.

– Da er allerede en tillitsskapning skjedd, og det har vært eksempler på overføringer av mange hundre tusen kroner, forteller han.

Hans inntrykk er at dette er noe det har blitt mer av de siste årene.

– Jeg ble oppmerksom på dette først for cirka tre år siden. Da hadde vi episoder med svindlere som utga seg for å være kjente personer.

Aarsland forteller at måten de har opplevd at dette gjøres på er at svindlerne går inn i Facebook-grupper for fans av disse kjente personene.

Tendensen er deretter at de velger seg ut folk som er veldig aktive og tydelige store fans, før de begynner å kontakte disse.

– Veldig ofte prøver de raskt å rute dem over på WhatsApp, Telegram eller andre krypterte apper. Kjennemerker å være obs på er at disse kontoene gjerne har få, om noen, følgere, og alle bilder de har brukt på profilen til kjendisen er enten hentet fra nett eller er KI-genererte.

Denne tematikken har politiet håndtert på ulike vis, ifølge politimannen.

– Vi har kontaktet enkelte kjente personer for å be de gå ut i egne sosiale medier for å advare. Vi har hatt forebyggende kommentarer på sider og grupper hvor slik svindel gjerne oppstår, og vi prøver å formidle at det er helt unaturlig om kjente personer skal ta kontakt med enkeltpersoner de ikke følger for å ganske snart spørre om penger.