Sverige vant etter thriller med publikumspoengene

SISTE: Loreen fra Sverige vant Eurovision!

Alessandra Mele var strålende fornøyd etter sin egen opptreden under Eurovision-finalen i Liverpool.

– Wow! For en syk opplevelse. Nå er jobben gjort og en stor drøm er oppfylt. Jeg gleder meg til å feire med teamet, hvile litt, før eventyret fortsetter, sier Mele.



Her har det gått opp for Loreen at hun er vinner av Eurovision 2023! Foto: Aaron Chown

Grunnleggeren av fansiden Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger var lettet etter finaleopptredenen.

– Det er det beste jeg har hørt henne her nede i Liverpool. Vi er veldig lettet og glade!

NRKs delegasjonsleder, Stig Karlsen, var også fornøyd med Meles innsats.

– Alessandra er en superstjerne av internasjonalt kaliber. Det beviste hun så til de grader under kveldens Eurovisionfinale, sier Karlsen.

– Veldig stolt av «Queen» Alessandra og hele det norske teamet.

Også utenlandsk lot seg imponere av det norske bidraget.

– Jeg er så glad på hennes vegne. Når det betød som mest, så klarte hun det, sier britiske Fin Ross Russel, som jobber i ESCInsight.

Se finaleopptredenen: – Den beste fremføringen du har gjort

Ukrainske Tvochi var bidraget før Mele går på scenen.

Sjef for fansiden i Eurovision Norway, Håkon Røssum mener det kan være en fordel for Norge.

– Norge har hatt flaks, det er perfekt å være etter Ukraina. Hele verden har skrudd på scenen for å få med seg dem, sier Røssum.

Han referer både til at landet vant ESC i fjor, og krigen i Ukraina.

Alessandra Mele sang i andre halvdel av konkurransen, noe som er ansett å være en stor fordel i konkurransen.



– Det var feilfritt

Førstemann ut av de nordiske landene var Loreen. Hun startet som nummer ni.

TV 2 har tidligere omtalt at dette er et ugunstig tidspunkt å starte på. Årsakene til at man gjerne vil ha et senere startnummer, er at man ofte husker låtene senere i finalen bedre.

FØRSTEMANN: Loreen var førstemann ut av de nordiske landene. Foto: Martin Meissner / AP Photo

– Det var bra. Vel gjennomført, men tammere enn i semifinalen, sier Røssum.



Torbjörn «Tobbe» Ek, Eurovision-ekspert i svenske Aftonbladet mener opptredenen var god nok til å ta seieren i kveld.



– Denne satt bra. Det var feilfritt, sier han.

Stuntet vekker oppsikt

Eurovision-finalen byr på en rekke minneverdige øyeblikk.

Noe av det aller første som skjedde på scenen, som fikk nettet til å koke, var da italienske italienske Marco Mengoni (34) kom på scenen med et regnbueflagg.

Slike regnebueflagg brukes ofte for å vise støtte til LGBT-miljøet, eller for å representere miljøet.

– Det er ikke lov med poltikk på scenen, så dette er vel helt på kanten, sier Morten Thomassen.

Thomassen er president i den norske MGP-klubben.

– Han vinner

Finlands finalist, Käärijä gikk ut på scenen til enorm jubel fra salen.

Låten «Cha Cha Cha» er en av publikumsfavorittene i år, og tidligere i dag passerte han Alessandra Meles «Queen of Kings» på Spotify.



Johan Patrick Bredesen fra fansiden «Eurovision Norway» tror Finland har en sjanse for å ta sin andre Eurovision-seier i kveld.

FORHÅNDSFAVORITT: Finlands bidrag har gått forbi Norges Alessandra Meles «Queen of Kings» Foto: Heiko Junge

– Nå tror jeg Finland vinner. Stemningen blant publikum og her i pressesalen sier alt. Han vinner, sier han til TV 2.



Musikkgruppen Go_A representerte Ukraina i Eurovision-finalen i 2021. Fronfiguren i gruppa, Monokate, viser sin støtte til Finland på Twitter:

12 points from @monokate2 goes tooo Finland!

cha cha cha pic.twitter.com/stlVUVGGtN — Go_A (@_Go_A_) May 13, 2023



– 12 poeng går til Finland, cha cha cha, skriver gruppa fra sin Twitter-bruker.

Eurovision stjernedryss under pauseshowet

Under Eurovision-finalens pauseshow kom en rekke tidligere Eurovision-stjerner på scenen.

Italienske Mahmood åpnet pauseshowet med å synge «Imagine» av John Lennon. Deretter kom Israelske Netta på scenen, som har vunnet Eurovision tidligere.

Daði Freyr Pétursson, Cornelia Jakobs, Sonia, etterfulgt av Duncan Lucas som avsluttet showet med å synge «You'll Never Walk Alone».

Jurystemmene er lest opp

Sverige fikk tolver etter tolver da juryene fra de forskjellige landene leste opp stemmene. De endte på 340 poeng. På en tett andreplass før publikumsstemmene kommer var Israel med 177 poeng og Italia med 176 poeng.

Svenske Loreen så helt rolig ut da programlereden kom bort for å få en kommentar etter at juryene i alle land hadde vist tydelig hvem som var deres favoritt.

- Jeg ser bare rolig ut, sa hun da programlederen spurte.

Og hele salen holder pusten når de mye mer uforutsigbare poengene fra publikum kommer inn.

For at femte eller sjetteplass Finland (150 poeng) eller Estonia (146 poeng) skal rykke opp, må de ha en solid drahjelp fra publikum .

Norge har bare 52 poeng fra juryen.

216 poeng fra publikum til Norge

Norge rykket helt opp på andreplass etter å ha fått poengene fra publikum, og Alessandra kunne se sitt bidrag helt opp på andreplass en liten stund mens vi venter på å høre hva publikum mener om topp-bidragene. Men seieren er utenfor rekkevidde.

Neste lag ut til å få en solid poengslump var Finland, som gikk rett i tet med 526 poeng. Sverige tar ikke dette i land uten støtte fra publikum. Loreen sitter og tar dype pust når hun er i skjermbildet med resten av topplisten.

Det var en thriller da poengene ble lest opp, med Finland og Sveriges bidrag på skjermen. Det kunne gått begge veier, men Loreen landet det til slutt.