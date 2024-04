Svarer på romanseryktene

Influenseren og tiktokeren Oskar Westerlin (25) har skapt et stort navn for seg selv etter at han inntok rampelyset.

Mannen fra Porsgrunn vet å havne på «alles» lepper, og har opp igjennom funnet på elleville stunts på TV-skjermen og egne digitale plattformer – til både ris og ros i media.

Berømmelsen har sine fordeler og ulemper, og flere får kjenne på at privatlivet gjerne ikke er så privat lenger.

Etter at Westerlin ble singel etter et sju års langt forhold i januar i fjor, har det florert haugevis av rykter rundt kjærlighetslivet hans.

Nå som han er singel, er ryktebørsen i gang – igjen.

Oskar+Sophie=?

Siden bruddet med Victoria Røed Weinberger Torjussen (25) har han vært koblet med flere kjente kvinner.

Kort tid etter bruddet dukket det blant andre opp romanserykter rundt Westerlin og influenser Sofie Steen Isachsen (29), bedre kjent som Sophie Elise.

Se hva Oskar Westerlin svarte på romanseryktene med Sophie Elise.

En annen «Sophie» 25-åringen har vært koblet med er milliardærarvingen Sophie Stray Spetalen (20).

I flere måneder ble det spekulert i om Spetalen og Westerlin var et par.

Duoen bekreftet ikke forholdet før 25-åringen avslørte at forholdet var over i egen stream på den direktesendte videostrømmingssplattform, Twitch.

BRUDD: Tidligere i år avslørte influenseren brudd med Sophie Stray Spetalen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Vi var sammen, men det er vi ikke nå lengre. Så nå er jeg singel, sa han den gangen.



Kort tid etter dukket han opp i datingprogrammet «Av med masken», hvor han datet et knippe med maskerte jenter.

Det var Madelen Christine Magnussen (26) som vant «hjertet» til influenseren.

Det tok riktignok ikke lang tid fra datingprogrammet ble vist til Magnussen plutselig dukket opp i et nytt datingprogram – «Love Island».

Etter det har det vært ganske rolig rundt kjærlighetslivet til influenseren, men nå har det imidlertid oppstått nye romanserykter med en ny kjendisdatter.

Svarer på ryktene

Den omstridte rykteappen «Jodel», har den siste tiden koblet Westerlin med kjendisdatteren og modellen Bianca Castro (24). Datteren til Isabel Skolmen (49).

Castro er også angivelig venninna til Spetalen.

RYKTEBØRSEN: Det ryktes om at Oskar Westerlin har fått en god tone med modell og kjendisdatter Bianca Castro. Foto: Skjermdump / Jodel

«Hvem er den nye dama til OW (Oskar Westerlin, jour.anm.)», skriver én.



Hvor en annen svarer, «Bianca Castro».

I et annet Jodel-innlegg skriver en annen at vedkommende har observert at Oskar Westerlin har «hengt mye» med modellen.

God kveld Norge har derfor tatt kontakt med Westerlin og Castro, som svarer på de nylige oppståtte romanseryktene.

– Jeg skjønner ikke helt hvor disse ryktene kommer fra, men det stemmer ikke, skriver Westerlin i en melding.

Han ønsker riktignok ikke svare på spørsmål om det er en annen jente han har et godt øye til.

Castro bekrefter Westerlin sin uttalelse, og skriver til God kveld Norge.

– Vi er bare venner.