Svarer på romanseryktene: – Alle tror vi ligger sammen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at Siv Meyer og Kevin Lauren dro på ferie sammen til Gdansk, har romanseryktene florert.

– Vi har fått mange spørsmål, og folk tror ikke på oss når vi sier at vi ikke er kjærester. Alle tror at vi ligger.

Det sier Siv Meyer til God kveld Norge. På søndag kom hun og artisten Kevin Lauren hjem fra weekendtur til Gdansk.

Før reisen var det allerede spekulasjoner rundt hvorvidt de to er mer enn gode venner, men reisen til Polen satte virkelig fyr på ryktene.

Tok snikbilder

– De fleste tror at vi er kjærester, spesielt nå når vi var på ferie sammen.

TV-personligheten forteller at de møtte flere nordmenn på ferie. Venneparet opplevde flere ganger at det ble tatt snikbilder, som senere ble publisert på nett.

PÅ SPA: Meyer og Lauren tilbrakte tid på spa under oppholdet i Polen. Foto: Privat

– Alle ble jo helt sjokka når de så Kevin i Gdansk. Det var flere som tok snikbilder av oss og la det ut, hvor de skrev ting som «se nå, nå er de på kjærestetur», forklarer hun.

– Henger hele tiden

Meyer forklarer at de to tilbringer mye tid sammen og at de har vært venner i mange år.

– Vi henger jo sammen hele tiden, flere ganger i uken. Når han er hjemme i Sandnes, så pleier han egentlig bare å være med meg. Det har jo ført til en del rykter og spekulasjoner, sier hun og legger til:

– Jeg pleier jo ofte å sove hos han i helgene, og nå når har vi vært på ferie, så tenker nok folk at det ikke er mulig at vi bare er venner.

Ingen romanse

Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren forteller at hun ikke tror det kan bli romanse mellom hun og Lauren.

– Nei, det er foreløpig ikke kjangs for at vi blir noe mer enn venner. Ingen av oss har blitt forelsket til nå, så det regner jeg med at ikke kommer til å skje.

Hun opplyser at de begge er single for øyeblikket.

– Akkurat nå har jeg ingen i kikkerten, det har ikke Kevin heller. Det er det som er så gøy med at begge er single, da kan vi dra på ferie sammen og kose oss.