Svarer på påstandene: – Kjenner meg ikke igjen

Det har svirret en hel del rykter og påstander på sosiale medier om hvorvidt jentegruppa Baddies har blitt oppløst eller ikke.

Tidligere i år ble det kjent at gruppas tredje medlem, Linnea Løtvedt brøt med gjengen. Det har derfor vært Anny Isabella Øvrehus og Oda Rikheim som har båret Baddies-navnet videre.

Det er lenge siden offentligheten har hørt noe fra sanggruppa og derfor har ryktene om at prosjektet har blitt lagt på hylla, begynt å florere.

I denne ukens episode av «Chit Chat med Helle» avslører tiktoker og Baddies-medlem, Oda Rikheim, at sangprosjektet foreløpig er lagt på is. I tillegg til det snakker hun ut om konflikten mellom jentene.

– Hadde lyst til å være midtpunktet



Rikheim forteller at Baddies skal ha oppstått etter at deres delte manager ville at jentene skulle lage en julelåt.

I etterkant av suksessen med låtene «Jul igjen» og «RAGGARTJEJ», virket det som at interessen for jentebandet forsvant litt, forteller Rikheim i episoden.

Som tidligere nevnt var det Løtvedt som brøt med Baddies. I episoden forteller Rikheim om bruddet:

– Til slutt ble vi jo to, etter en god stund. Det skjedde vel fordi det kanskje var en som hadde lyst til å være midtpunktet og ikke ville dele på «spotlighten». Og kanskje heller passet i en annen gruppe. Jeg respekterer det selvfølgelig, men det kunne kanskje blitt gjort på en annen måte.

På spørsmål fra podkastverten Helle Nordby, om de alle tre fremdeles er venninner i dag, avkrefter Rikheim dette.

Hun forteller at hun kun er venn med én av jentene i dag.

Krevende periode

Rikheim hevder at hun har hatt det ganske krevende en lang periode, på grunn av en av jentene fra «Baddies».

– Det er kort fortalt én som har drevet en skikkelig «svertekampanje» mot meg. Egentlig siden dag en.

Tiktokeren mener at et av medlemmene i «Baddies» har spredd usanne rykter.

– Det er vel en av narsissistens måte på å manipulere omgivelsene til å tro at det er du som er skurken og på denne måten kan de redde sitt eget skinn og fremstå som en uskyldig engel, mens de prøver å ødelegge livet til den de har valgt seg ut.

SVARER: Linnea Løtvedt svarer etter det som blir sagt i episoden. Foto: Privat

– Kjenner meg ikke igjen



God kveld Norge har vært i kontakt med både Øvrehus og Løtvedt.

I en melding skriver førstnevnte at hun ikke har noe med saken å gjøre, og at det omhandler de to andre jentene.

Løtvedt sier til God kveld Norge at hun åpenbart ikke er feilfri hun heller, og forstår at mye i denne konflikten kunne være unngått.

– Men jeg har ikke sagt noe stygt om henne i mine sosiale medier, sier Lødvedt.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i hennes påstand. Sånt burde man holde seg for god for å si om andre, sier hun om det som blir sagt i podkasten.

SNAKKER UT: Oda Rikheim snakker ut om konflikten i podkasten «Chit Chat med Helle». Foto: Privat

– Står for det jeg har sagt



I en melding til God kveld Norge sier Rikheim at hun er lei seg for det som har skjedd. Likevel angrer hun ikke på å ha stilt opp i episoden og delt om konflikten.

– Jeg står for det jeg har sagt. Det har vært en utrolig stor psykisk påkjenning for meg gjennom nesten et år. Det er viktig å stå opp for seg selv, og jeg må få lov til å forsvare meg mot denne personen når hen har drevet å trakassert meg i flere måneder.

– Som alle vet, så har en sak alltid to sider og dette er min opplevelse. Jeg syns det er kjipt og jeg ønsker denne personen alt godt videre, avslutter hun.