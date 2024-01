Svarer på kritikken:– Jeg elsket det jeg holdt på med

LYNKURS: Jo Koy forklarer spøkene som ikke slo an med at han hadde dårlig tid. Foto: AP Photo / Ashley Landis / NTB

Golden Globe-vert Jo Koy fikk mye kritikk etter prisutdelingen. Nå gir han særlig én ting skylden for at ikke alle spøkene satt.

Jo Koy (52) var natt til mandag norsk tid vert på den 81. «Golden Globes»-utdelingen i California. Der ble åpningsmonologen hans møtt med sterke reaksjoner.

Gjentatte ganger fortalte Koy seere og publikum at han hadde sagt ja til jobben for bare ti dager siden, og begrunnet senere det som årsak til at monologen og spøkene ikke slo an som ønsket.

– Ja, jeg fikk gigen for ti dager siden! Vil du ha en perfekt monolog? Hold kjeft. Dere kødder sant? Ro ned, jeg skrev noen av disse spøkene, det er de dere ler av, sa Koy under prisutdelingen.

Kritikken gjorde vondt

Koy var gjest hos Good Morning America dagen etter prisutdelingen. Der svarte han på kritikken han fikk på blant annet en spøk om Barbie-filmen.

Komikeren innrømmer at kritikken har gjort vondt, men at han også hadde en god opplevelse på scenen:



– Jeg hadde det gøy. Det er et øyeblikk jeg alltid vil huske, fortalte Koy til GMA.

– Men det er et tøft rom. Det var en hard jobb. Jeg skal ikke lyge, det gjorde vondt. Å være vert er en tøff jobb. Ja, jeg er komiker, men den vert-jobben er en annen stil.

Han poengterer nok en gang at de bare skal ha hatt ti dager til å skrive monologen, og sier de kun fikk et lynkurs i prosessen.



– Jeg sitter igjen med en dårlig følelse, men jeg må si at jeg elsket det jeg holdt på med, sier Koy.

«Litt rar spøk»

Koy har også mottatt kritikk på spøken relatert til Taylor Swift (32), og innrømmer at den var «litt flat».

Spøken var rettet mot Swift, og hvor ofte hun er å se på skjermen under kjæresten Travis Kelces (32) NFL kamper.

«Den store forskjellen mellom Golden Globes og NFL? Vi har færre kamerabilder av Taylor Swift», sa han under sending.



Kamera kuttet deretter til en tydelig misfornøyd Swift i publikum.



– Jeg tror Taylor-spøken var litt flat, en litt rar spøk kanskje. Men den var mer rettet mot NFL. Jeg prøvde å gjøre narr av NFL for at de bruker så mange kamerabilder, og at Golden Globes ikke trenger å gjøre det. Så det var mer et stikk mot dem, men det kom ikke frem som det, innrømmer komikeren.



Koy føler ikke for å gå tilbake til vert-jobben med det første.

– Jeg elsker kunsten med stand-up. Det var kult at jeg fikk muligheten, men å være vert er tøft.



Koy fortsetter med å fortelle at det var en «off» kveld, og innrømmer å ha blitt satt ut av reaksjonene.



– Jeg ville gi litt mer av meg selv, og det gikk litt skeis.