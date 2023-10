Svarer på graviditetskritikken

Den eldste Kardashian-søsteren, Kourtney (44), venter sitt aller første barn med ektemannen og trommisen Travis Barker (47).

At paret lenge har ønsket barn sammen, har ikke vært noe hemmelighet, til tross for at Kardashian allerede har tre barn fra et tidligere forhold med Scott Disick (40), og Barker har to barn fra ekteskapet med Shanna Moakler (48).

Etter to år med legebesøk og ingen barn, klarte paret til slutt og bli gravide.

Graviditetsnyheten annonserte 44-åringen under en Blink-182 konsert da hun hold opp en plakat med budskapet påskrevet. Hun bekreftet senere gladnyheten på Instagram.

– Påvirker meg ikke

Nylig stilte Kardashian Barker opp i et intervju med Vanity Fair Italia hvor hun svarer på kritikken rundt å få barn i hennes alder.

– De kommentarene påvirker meg ikke. Jeg sier bare: Hvordan kan du stille spørsmål ved Guds plan? For det er slik jeg ser på denne graviditeten, som kom da både Travis og jeg ikke engang tenkte på det lenger og et år etter at vi sluttet med IVF, sier hun til magasinet.

IVF, eller prøverørsbefruktning, innebærer at eggceller føres sammen med mange av mannens spermier i et «prøverør» der befruktning kan skje, ifølge Store Norske Leksikon.

Veien til graviditet har nemlig ikke vært så enkel, noe paret har delt åpent med seerne av reality-serien «The Kardashians».

Allerede før paret giftet seg i sommer, begynte de med IVF-behandlinger.

Etter hvert så 44-åringen seg nødt til å slutte med behandlingene da prosessen var svært krevende for henne.

Det forteller hun i et intervju med The Wall Street Journal.

Hasteoperert

Til Vanity Fair forteller hun at hun for tiden føler seg fysisk bra, og at hun er besatt av å være gravid.

Dog har graviditet riktignok ikke vært smertefri.

I september i år ble 44-åringen hasteinnlagt på sykehus og avslørte senere at hun på grunn av komplikasjoner måtte operere babyen i magen.

– Jeg har hatt tre veldig enkle svangerskap tidligere. Jeg var ikke forberedt på hvor skummelt det er å hastes inn til fosteroperasjon. Jeg tror det er umulig for noen som ikke har vært gjennom en lignende situasjon å forstå den frykten. Jeg har en helt ny forståelse og respekt for mødrene som har vært nødt til kjempe for babyene sine under svangerskapet, fortsetter Kardashian i et Instagram-innlegg.



Reality-stjernen ønsker ikke å kommentere operasjonen, men forteller til magasinet at hun er klar til å møte sin lille gutt snart.

Kardashian Barker har termin i desember.