Svarer om TV-romansen: – Det er veldig hyggelig

«Paradise Hotel» er tilbake for fullt, og årets sesong har bydd på flere minneverdige øyeblikk i kjent stil.

Blant årets cast finner vi både TikTok-profiler og tidligere Paradise Hotel-deltakere. Blant dem er Aurora Gude (31) og Johannes Magnussen (27).

Førstnevnte vant hele sesongen da hun deltok for første gang i 2014.

Gjennom årets sesong har seerne sett Magnussen flørte med nesten alle av de kvinnelige deltakerne, også Gude. Det kan nemlig se ut til at det har vært mer enn bare vennskapelige følelser mellom han og Gude.

Til God kveld Norge svarer de på om det faktisk var noe mer enn bare flørting mellom dem inne på hotellet.

– Særdeles attraktiv



Gude forteller at hun ikke hadde sett for seg å falle for noen før hun deltok i årets sesong av Paradise Hotel, men at det nemlig var en person hun synes var «særdeles attraktiv og kjekk».

– Det var jo Johannes, da.

Magnussen svarer følgende på Gudes uttalelse om utseende:

– Det er veldig hyggelig, hun er jo en nydelig dame.

– Hvordan vil du beskrive romansen mellom deg og Aurora?

– Aurora er jo en veldig sjarmerende dame, men det er ikke noe mer spennende enn det, forteller Magnussen.

Videre røper Magnussen at han i etterkant av innspillingen ikke skal ha hatt noe særlig kontakt med de andre deltakerne.

Årets pute-TV?

Også Gude bekrefter at det ble ikke mye mer mellom hun og Magnussen enn en del flørting, og at flørtingen kanskje kan skyldes den mye omtalte «realitybobla».

– Det gikk jo ikke langt mellom oss fordi jeg er jo veldig ordentlig. Så for meg er det kleint, fordi hvis jeg synes noen er kjekke og blir ti prosent betatt, så blir jeg klein, forteller hun og fortsetter:

– Det ender jo opp med at jeg ikke klarer å snakke ordentlig engang. Når jeg flørter så blir det kleint, og det jeg er sikker på er at vi allerede har min neste pris for årets pute-TV.



I likhet med Magnussen forteller Gude at det ikke har vært mye kontakt mellom dem i etterkant av innspillingen, men at hun fortsatt synes Magnussen er «særdeles attraktiv og kjekk»:

– Han er fortsatt like pen å se på, da. Det blir litt som å gå på museum, du kan stå der og bare bevitne dette symmetriske ansiktet.