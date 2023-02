Svarer ikke pressen: – Uholdbart og uakseptabelt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Til tross for at Sophie Elise Isachsen (28) har uttalt seg om bildedelingen i egne kanaler, ønsker hun fremdeles ikke å gi en kommentar til pressen. Dette skaper reaksjoner hos sentrale ledere i mediebransjen.

Kritikken har haglet mot både Sophie Elise Isachsen og NRK etter at hun publiserte et bilde av seg selv og en annen kvinne på Instagram der den andre kvinnen holdt en pose med noe hvitt i.

I torsdagens episode av NRK-podkasten «Sophie & Fetisha», snakket Sophie Elise Isachsen for første gang om det omdiskuterte bildet.

I episoden forklarer hun hvorfor hun ikke har ønsket å uttale seg før nå:

– Uansett hva man sier, så virker det kalkulert. At jeg ikke sitter her og gråter, er feil. Hadde jeg grått, er det feil.

DELER PÅ INSTAGRAM: Influenseren delte melding for første gang etter bildedelingen. Foto: Skjermdump fra Instagram.

I tillegg hevder Isachsen at det hun har opplevd den siste uken kan beskrives som å være en del av den mye omtalte kanselleringskulturen.

Fredag formiddag delte influenseren en story på Instagram der hun skrev at hun var lei seg overfor alle hun hadde skuffet. Dette er første gang Isachsen deler noe på plattformen etter hendelsen.

Ønsket ikke å stille

Influenseren har et samarbeid med NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha».

Det omdiskuterte Instagram-bildet har ført til over 3600 klager til Kringkastingsrådet. Torsdag kveld ble saken også et tema i programmet Debatten på NRK.

Ifølge programleder Fredrik Solvang var både Isachsen og podkast-makker Fetisha Williams (28) invitert, men ingen av de ønsket å stille.

– Skjermer seg for oppfølgingsspørsmål

Til tross for uttalelse både i podkast og på sin egen Instagram-profil, har influenseren til gode å svare på spørsmål fra pressen.

Dette får flere medieaktører til å reagere.

Medieleder og tidligere redaktør Kjersti Løken Stavrum er en av de som mener at pressen burde forvente å få svar fra Isachsen.

KRITISERER: Kjersti Løken Stavrum mener Isachsen må svare på henvendelser fra pressen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er både uholdbart og uakseptabelt (at hun ikke kommenterer, red. anm.). Det har blitt en såpass stor debatt, så vi må kunne forvente at hun bidrar til å oppklare den, mener hun.

Stavrum sier til God kveld Norge at det er naturlig for Isachsen å kommentere, på grunn av omfanget av debatten.

– Det er helt naturlig at hun, i den rollen hun har, bidrar i den offentlige debatten. Det gjør man ikke ved å sende ut en podkast.

Videre forteller Stavrum at det lenge har vært en tendens der flere offentlige personer er selektive i å besvare henvendelser fra pressen.

– Det er en veldig uønsket situasjon. Innimellom bidrar det til at man unndrar seg kritikk. Andre ganger vokser kritikken, og det er vel tilfellet i denne saken, mener hun.

– Tror du det er en gjennomtenkt strategi?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror ingenting hun gjør er tilfeldig, og da gjelder det også posting i sosiale medier, avslutter hun.

– Viktig å stå for handlinger

Flere eksperter har uttalt seg om saken og hva de tror er det neste steget for Isachsen. En av dem mente at bildet trolig ikke var publisert ved et uhell, som en kilde nær influenseren har uttalt til TV 2, men heller et strategisk valg.

SKJERMER: Politisk redaktør i Nettavisen, Erik Stephansen mener influensere og andre kjendiser skjermer seg for oppfølgingsspørsmål. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Politisk redaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, tror også at det er en gjennomtenkt strategi.

– Forhåpentligvis blir kritikken så sterk etter hvert at de slutter med det, sier han.

Stephansen mener imidlertid at det er viktig å kunne stå for, og utdype handlingene sine i ettertid.

– Jeg synes dette er en litt feig strategi, som dessverre brer om seg – når influensere og andre kjendiser sender ut sterke meldinger i egne kanaler, men så skjermer seg for oppfølgingsspørsmål etterpå.

Tror saken vil leve videre

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, påpeker at det er viktig med NRKs tilstedeværelse i debatten, men mener det er naturlig at Isachsen kommenterer selv også.

– Hun må selvfølgelig selv velge hvor hun vil kommunisere, men jeg synes det er uheldig at hun ikke velger å uttale seg til pressen, sier hun til God kveld Norge.

UHELDIG: Alexandra Beverfjord mener det er uheldig at influenseren velger å ikke uttale seg til pressen. Ulf André Andersen mener podkasten ikke gir svar på sentrale spørsmål.

Foto: Ørn E. Borgen / Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, mener at podkasten ikke gir svar på de mest sentrale spørsmålene i saken.

– Det er en rekke spørsmål som kommer til å forfølge Sophie Elise til hun gir svar, sier han og lister opp følgende spørsmål:

– Var det en bevisst handling? Hvilken rolle hadde den andre influenseren i dette? Hva var det i posen? Hvilket forhold har hun til narkotika? Hva tenker hun om at det er rekordmange klager til NRK, og hvilke føringer har NRK lagt på Sophie Elise?

Andersen mener det er naturlig at pressen følger opp disse spørsmålene.

– Jeg tenker at denne saken vil leve videre på grunn av at det ikke er gitt svar på spørsmålene som er helt sentrale i denne saken. Hun må forvente at pressen følger opp, avslutter han.

Kjent strategi for media

Også nyhetsredaktør i TV 2 Nyhetskanalen, Karianne Solbrække, mener Isachsen hadde gjort lurt i å la seg intervjue.

– Vi har sett eksempler på at influensere gjør eller sier ting som fører til kritikk eller offentlig debatt, og at de deretter enten ikke svarer på spørsmål – eller de kommenterer i egne kanaler, sier hun til God kveld Norge.

– Jeg er sikker på at det ville være klokt å la seg intervjue av uavhengige medier og svare på kritiske spørsmål, sier hun, og understreker at influensere lever av offentligheten, og bør være bevisst på at de er forbilder for mange unge mennesker.

Videre forklarer Solbrække at hun ikke har kunnskap om strategien er gjennomtenkt, men påpeker mange influensere har profesjonelle rådgivere og er medievante.

IKKE UKJENT: Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier at strategien Isachsen nå bruker, ikke er ukjent for media. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Jeg forstår at man kan bli sliten av medieomtale og massivt trykk i sosiale medier. Denne saken forsterkes av at Isachsen – med merkevaren Sophie Elise – trolig er landets mest kjente influenser, og at hun er engasjert av allmennkringkasteren NRK som er underlagt redaktørplakaten og finansiert av det norske folk. Den kombinasjonen gjør at den offentlige interessen blir ekstra stor, avslutter Solbrække.

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise Isachsen, foreløpig uten å lykkes.