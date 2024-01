Superstjernen dukket opp i middagsselskap

Eirik Bergesen trodde han var hedersgjest i et middagsselskap på Nordstrand. Det skulle bli en sannhet med modifikasjoner.

TV 2-profilene Fredrik Græsvik (56) og Eirik Bergesen (52) befant seg fredag kveld i et middagsselskap på Nordstrand.

– Greia var at Lars Fredrik Riddervold Nordin og familien hadde vunnet gameshowet «Familiekokkene», og ville ha med med og Fredrik som middagsgjester.

Middagsvert Lars Nordin har tidligere jobbet med USAs president Joe Biden. Foto: Eirik Bergesen

– Fredrik hadde vært vikar i podkasten min «Det store bildet», og Lars likte episoden godt, forteller Bergesen.

Så begynte de å prate.

– Siden sønnen til Lars har studert mat i relasjon med fysisk og psykisk helse, og ville de kokkelere for oss.



– Så da sa han til meg «kan ikke du og Fredrik komme på besøk hos oss når sønnen min er hjemme fra studiet, så kan vi kokkelere for dere og løse verdensproblemer?» forteller Bergesen.

Bergesen takket ja - og lite visste han om at det ville bli en innholdsrik aften, både på og rundt bordet.

For det skulle vise seg at det skulle kokkeleres for flere enn bare Bergesen og Græsvik.

Satte seg rundt middagsbordet

Underveis i selskapets oppløp kunne Bergesen høre både trommer og bass fra underetasjen.

– Lars fortalte meg: «det kan hende at vi må lage en del mat, for sønnen min har et band som sitter i kjelleren og øver», sier Bergesen.

– Så sa han at et av bandmedlemmene har spilt i serien «Gossip Girl».

Skuespiller Ed Westwick (36) er nemlig et av bandets medlemmer. For de fleste er han best kjent som karakteren Chuck Bass i serien Gossip Girl.

– Datteren min har sett masse på Gossip Girl, og jeg har hørt om det selv, men ikke sett det, sier Bergesen.

Det skulle ikke ta lang tid før bandet trengte en pause fra kjellertilværelsen, og satte seg rundt middagsbordet.

– Til å begynne med så var fokuset på meg og Fredrik, og siden det var treårsmarkering av kongresstormingen i USA, så hadde vi plenty å diskutere.

Samlingssted på Nordstrand

Men etter å ha snakket høyt og lavt om hva Bergesen og Græsvik drev med, snudde Bergesen seg mot Westwick.

– Men hva driver du med?, spurte Bergesen.

– Nei, jeg har jo vært med i noen serier og filmer, svarte Westwick.

Bergesen forteller at han opplevde superstjernen som alt annet enn kjip.

– Han var oppmerksom. Han hadde en fremtoning som gjorde at jeg skjønte at han er en god skuespiller, og han var både nysgjerrig og ydmyk.

FIKK MED SEG RESTER: Bergesen fikk med en boks middagsrester fra det han beskriver som en minnerik kveld. Foto: Eirik Bergesen

Og det var ikke tilfeldig at de hadde bandøving i nettopp «Casa Nordin».

– Det hjemmet på Nordstrand har vært et samlingssted for dem. Alle er ekstremt dyktige musikere, og de tar musikken på alvor, sier Bergesen.